Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του σκηνοθέτης Κρις Κολόμπους ότι «μπήκε στο δρόμο του» εμφανιζόμενος στο Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη (Home Alone 2: Lost in New York).

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στην πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ότι η ομάδα παραγωγής της ταινίας «με εκλιπαρούσε να κάνω μια καμέο εμφάνιση».

Ο Τραμπ είπε για την ταινία του 1992: «Νοίκιασαν το ξενοδοχείο Plaza στη Νέα Υόρκη, το οποίο είχα τότε. Ήμουν πολύ απασχολημένος και δεν ήθελα να το κάνω. Ήταν πολύ ωραίο, αλλά πάνω από όλα ήταν πολύ επίμονοι.

«Συμφώνησα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία! Αυτό το μικρό καμέο απογειώθηκε σαν πύραυλος και η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία, και εξακολουθεί να έχει, ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο κόσμος μου τηλεφωνεί όποτε μεταδίδεται».

Η συνέχεια της κωμωδίας του 1990 «Μόνος στο Σπίτι», «Μόνος στο Σπίτι 2» απέφερε 359 εκατομμύρια δολάρια και ήταν η τρίτη ταινία με τις περισσότερες εισπράξεις του 1992.

Το 2020, ο Κολόμπους, ο οποίος σκηνοθέτησε και τις δύο ταινίες, είπε στο Business Insider ότι το καμέο του Τραμπ ήταν προϋπόθεση για να μπορεί να κινηματογραφήσει μέσα στο ξενοδοχείο Plaza, πέρα ​​από τη συνήθη χρέωση.

«Έκανε μπούλινγκ για να εμφανιστεί στην ταινία», είπε ο Κολόμπους, ο οποίος ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε: «Ο μόνος τρόπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Plaza είναι αν είμαι στην ταινία».

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε στο Truth Social αυτή την εβδομάδα: «Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια». Πρόσθεσε ότι η εμφάνισή του είχε δώσει σημαντική ώθηση στην ταινία. «Αυτή η εμφάνιση βοήθησε να γίνει η ταινία επιτυχημένη, αλλά αν ένιωθαν ότι τους εκφοβίζω ή δεν με ήθελαν, γιατί με έβαλαν και με κράτησαν εκεί για πάνω από 30 χρόνια; Επειδή ήμουν, και εξακολουθώ να είμαι, υπέροχος σε αυτή την ταινία, γι' αυτό! Απλώς ένας άλλος τύπος του Χόλιγουντ από το παρελθόν που αναζητά μια γρήγορη λύση από δημοσιότητα του Τραμπ για τον εαυτό του!».

Οι ταινίες Home Alone, στις οποίες ο Macaulay Culkin υποδύεται ένα νεαρό αγόρι που εγκαταλείπεται κατά λάθος από την οικογένειά του και πρέπει να πολεμήσει με διαρρήκτες που υποδύονται οι Joe Pesci και Daniel Stern, έχουν γίνει βασικές χριστουγεννιάτικες θεάσεις.

Το 2019, ορισμένοι υποστηρικτές του Τραμπ παραπονέθηκαν όταν αφαιρέθηκε η εμφάνισή του από την ταινία που προβλήθηκε στην τηλεόραση στον Καναδά. Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είπε ότι υποπτευόταν ότι αυτό ενορχηστρώθηκε από τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, εν μέσω διαφωνίας μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τους εμπορικούς δασμούς.

Ένας εκπρόσωπος του δικτύου CBC το διέψευσε, λέγοντας ότι η ταινία είχε αγοραστεί για μετάδοση από το δίκτυο και είχε μονταριστεί το 2014, και η σκηνή του Τραμπ ήταν μία από τις πολλές που παραλείφθηκαν, καθώς «δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πλοκής».

Το 2021, ο Culkin είπε ότι «πουλήθηκε» στην ιδέα της ψηφιακής αφαίρεσης του Trump από την ταινία.

Ο Τραμπ ήταν διαβόητος για τις εμφανίσεις του σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τις δεκαετίες του '80 και του '90. Το 2017, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε τον ισχυρισμό του Κολόμπους ότι ο Τραμπ επέμενε να εμφανίζεται σε παραγωγές που ήθελαν να παρουσιάζουν τα ακίνητά του, λέγοντας στο Hollywood Reporter ότι τέτοιου είδους καμέο συχνά αφαιρούνταν από την τελική περικοπή.