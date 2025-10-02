Ο Αλέξης Τσίπρας η Φωτεινή Πιπιλή και το πράσινο τριφύλλι στο Στρασβούργο

Στρασβούργο, πολιτική σκηνή ή… οικογενειακό τραπέζι... Η ανάρτηση της Φωτεινής Πιπιλή με τον Αλέξη Τσίπρα δίνει τροφή για κουβέντα πολύ πέρα από το μενού. «Επιτέλους! Βρήκαμε κάτι να μας ενώνει», γράφει με χιούμορ, ποζάροντας δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό σε μια χαλαρή στιγμή με ποτήρια, φαγητό και πολύ κέφι. Και το σχόλιο για το «ξένο γήπεδο», δηλαδή το Στρασβούργο, μόνο τυχαίο δεν είναι. Δείχνει πώς ακόμη και οι πιο αντίπαλες πολιτικές φωνές μπορούν να αφήσουν στην άκρη τις κομματικές τους ταυτότητες, όταν η συγκυρία το επιτρέπει.

Η εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη στους διαδρόμους της ελληνικής πολιτικής. Άλλοι τη διάβασαν ως μια δόση αυτοσαρκασμού και πολιτικής ωριμότητας, άλλοι ως πειστήριο πως το κλίμα «αιώνιας αντιπαράθεσης» που σερβίρεται στην Αθήνα μπορεί να σπάσει εύκολα μακριά από τα φώτα της Βουλής. Μένει, βέβαια, η ειρωνεία: στην Ελλάδα, ένα τέτοιο στιγμιότυπο θα είχε ήδη σηκώσει τσουνάμι εσωκομματικών καχυποψιών.

Στρασβούργο λοιπόν: εκεί που το πράσινο τριφύλλι της Πιπιλή και το χαμόγελο του Τσίπρα συναντήθηκαν σε μια φωτογραφία που απέδειξε πως η πολιτική μπορεί, έστω και στιγμιαία, να θυμίζει κάτι πιο ανθρώπινο από διαξιφισμούς και τηλεμαχίες.