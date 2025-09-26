Ο Ανδρουλάκης «τα έχει πάρει στο κρανίο» αλλά κρατιέται για να μη γίνει Κούγκι το ΠΑΣΟΚ

«Κόψτε τα φάλτσα και δουλέψτε». Αυτό ήταν σε ελεύθερη απόδοση το μήνυμα του Ανδρουλάκη προς Γερουλάνο, Δούκα και Διαμαντοπούλου, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες -άθελα ή στοχευμένα- συνέβαλαν στη δημιουργίας μιας κρίσης και μιας αρνητικής δημοσιότητας.

Στο ηγετικό επιτελείο τα έχουν πάρει στο κρανίο με τους κορυφαίους του κόμματος, για να αποτυπώσω το κλίμα που εισπράττω από τις πηγές μου και με δυσκολία προσπαθούν να συγκρατηθούν για να μη γίνει Κούγκι η Χαριλάου Τρικούπη. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης υπερισχύει όμως του θυμικού και πλέον η προσοχή στρέφεται πάλι στην πολιτική.

Ο Ανδρουλάκης το παίρνει κυριολεκτικά πάνω του, αφού η πρώτη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της εξόρμησης σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει γνωστό το πρόγραμμα της ΔΕΘ, θα γίνει από τον ίδιο.

Από αύριο Σάββατο φεύγει για τριήμερη περιοδεία στη Χίο και τη Δευτέρα θα απευθυνθεί στα ΜΜΕ του Βορείου Αιγαίου. Επιστρέφοντας κι αν τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει (γιατί με το ΠΑΣΟΚ ποτέ δε μπορείς να είσαι σίγουρος), δεν αποκλείεται να συγκαλέσει το Πολιτικό Κέντρο. Και να κάνει ανακοινώσεις για το συνέδριο, που αν -όπως μαθαίνω- θέλει όντως να γίνει εντός 2025, πρέπει να τρέξει για να προλάβει.