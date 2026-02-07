Ο Αυτοκράτορας επέστρεψε στο σπίτι του: Ο Αντριάνο επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ίντερ (vid)

Ο Αντριάνο έκανε πράγματα και θαύματα με την φανέλα της Ίντερ. Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός των νερατζούρι έκανε τρομερή καριέρα στην ομάδα του Μιλάνου, και σε πέντε χρόνια κατέκτησε οκτώ τίτλους (3 πρωταθλήματα, δυο Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ Ιταλίας).

Ενόψει των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, ο «Αυτοκράτορας» επέστρεψε στο Μιλάνο οπού και λατρεύτηκε, και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο προπονητικό της Ίντερ. Εκεί συνάντησε τον πρώην συμπαίκτη του, και νυν προπονητή των νερατζούρι, Κρίστιαν Κίβου, καθώς και ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως τον Μάρκους Τουράμ, οπού και του υπέγραψε μια φανέλα με το όνομά του.

Ο Τουράμ ήταν τόσο ενθουσιασμένος με την συνάντηση με τον Αντριάνο, και αυτό φάνηκε στο βίντεο με την λεζάντα να το περιγράφει άψογα: «Να συναντάς το είδωλό σου. Μία ταινία με πρωταγωνιστές τον Μάρκους Τουράμ και τον Αντριάνο τον Αυτοκράτορα».