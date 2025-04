Ο Bruce Springsteen θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο επτά «χαμένα» άλμπουμ

Ο 75χρονος Αμερικανός μουσικός Bruce Springsteen ανοίγει τα αρχεία του και δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές να ακούσουν επτά ολοκληρωμένα, αλλά ακυκλοφόρητα, άλμπουμ.

Οι ηχογραφήσεις, χρονολογούνται από το 1983 έως το 2018, και πρόκειται να «συμπληρώσουν τα σπουδαία κεφάλαια του εκτεταμένου χρονοδιαγράμματος της καριέρας του - ενώ θα προσφέρουν ανεκτίμητη εικόνα για τη ζωή και το έργο του ως καλλιτέχνη», δήλωσε η Sony Music.

Ανάμεσά τους υπάρχουν κασέτες από τις συνεδρίες που οδήγησαν στο εμβληματικό ροκ τραγούδι του «Born In The USA», και ένα άλμπουμ που πειραματίστηκε με drum loops και synthesisers από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. «Έχω παίξει αυτή τη μουσική στον εαυτό μου και συχνά σε στενούς φίλους», είπε ο Springsteen σε μια δήλωση. «Χαίρομαι που θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε επιτέλους. Ελπίζω να τα απολαύσετε».

Η μουσική θα αποκαλυφθεί σε ένα box set με επτά δίσκους (ή εννέα δίσκους βινυλίου), με τίτλο «Tracks II: The Lost Albums» και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε, το «Tracks II» θα περιλαμβάνει 83 τραγούδια, εκ των οποίων τα 74 δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα σε καμία μορφή. Πολλά από τα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένων των «Fugitive's Dream» και «Don't Back Down on Our Love», κυκλοφορούν σε bootlegs εδώ και χρόνια, αλλά τελικά θα ακουστούν με ποιότητα στούντιο.

Ο Springsteen αποκάλυψε ότι η κυκλοφορία οφείλεται στην πανδημία του Covid-19 καθώς εκείνη η περίοδος « μου επέτρεψε να ολοκληρώσω ό,τι είχα στο θησαυροφυλάκιό μου».

Οι θαυμαστές γνώριζαν εδώ και χρόνια ότι ο Springsteen είχε στα συρτάρια του ώρες και ώρες ακυκλοφόρητου υλικού.

Σε ένα τρέιλερ για το «Tracks II», ο Springsteen πρόσθεσε «Συχνά διάβαζα για τον εαυτό μου στη δεκαετία του '90 ότι είχα κάποια χαμένη περίοδο ή κάτι τέτοιο. Και πραγματικά, πραγματικά δούλευα όλη την ώρα».

Η ανακοίνωση έρχεται έναν μήνα πριν ο Springsteen ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδεία, με ραντεβού στο Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, τη Μασσαλία, το Βερολίνο και την Πράγα, μεταξύ άλλων.

Ο 75χρονος πρόσφατα ορκίστηκε να συνεχίσει να παίζει ζωντανά «μέχρι να εξαντληθεί», αλλά είπε ότι είχε μειώσει τις περιοδείες του αφού η σύζυγός του, Patti Scialfa, διαγνώστηκε με μυέλωμα, έναν σπάνιο καρκίνο του αίματος.