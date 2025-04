Nirvana: Τι έγινε στην τελευταία συναυλία- Ηχογραφήθηκε και έγινε το μεγάλο τους hit

Ήταν μια νύχτα που όλοι νόμιζαν πως θα καταλήξει σε καταστροφή. Αντί γι' αυτό, γεννήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς live δίσκους όλων των εποχών. Το “MTV Unplugged in New York” των Nirvana δεν ήταν απλά μια συναυλία. Ήταν μια εξομολόγηση, μια κραυγή, μια τελευταία ματιά στην ιδιοφυΐα του Kurt Cobain, λίγους μήνες πριν το τραγικό του τέλος.

Τρεις δεκαετίες και ένα χρόνο μετά μαθαίνουμε τι έγινε σε αυτό που έμελλε να γίνει το τελευταίο live των Nirvana

«Δε θα παίξουμε τα χιτ μας»

Οι Nirvana μπήκαν στο live στούντιο στην Times Square στη Νέα Υόρκη με μια διάθεση που ξάφνιασε τους παραγωγούς. Δεν ήθελαν να παίξουν τα μεγαλύτερα hit τους. Αντί γι' αυτό, προτίμησαν ένα μείγμα από διασκευές και λιγότερο γνωστά κομμάτια. Το setlist τους περιλάμβανε τραγούδια των Vaselines, του David Bowie, του Lead Belly και των Meat Puppets, καθώς και unplugged εκτελέσεις από το "In Utero" και "Nevermind".

Ο παραγωγός της συναυλίας, Alex Coletti, θυμάται την αμηχανία των υπεύθυνων του MTV: "Είδαμε το setlist και, εκτός από το 'Come As You Are', δεν υπήρχε ούτε ένα από τα μεγάλα hits τους. Αν κάποιος μας είχε εξηγήσει πόσο καλά είχαν σχεδιάσει αυτό που ήθελαν να κάνουν, θα είχαμε λιγότερο άγχος. Αλλά απλά μας είπαν: 'Αυτό θα παίξουμε'."

Ήταν καταδικασμένο να αποτύχει

Ακόμα και τα μέλη της μπάντας δεν πίστευαν ιδιαίτερα σε αυτή την εμφάνιση: "Φαινόταν πως θα κατέληγε σε ναυάγιο από την αρχή" θυμάται ο Dave Grohl. "Δεν είχαμε κάνει πρόβες, δεν είχαμε ξαναπαίξει ακουστικά. Οι πρόβες ήταν απαίσιες. Οι άνθρωποι του MTV πίστευαν ότι θα είναι χάλια. Ξαφνικά, όταν οι κάμερες άρχισαν να γράφουν, κάτι άλλαξε. Ήταν σαν να λειτούργησε κάποια μαγεία."

Το άγχος του Cobain

Δεν ήταν ο εαυτός του εκείνο το βράδυ. Ζήτησε να καθίσουν στην πρώτη σειρά μόνο άτομα που γνώριζε, ενώ δεν ήθελε ούτε την Courtney Love ούτε την κόρη τους στο στούντιο. "Amy, μπορείς να καθίσεις μπροστά; Εσύ, η Janet και όσοι γνωρίζω; Μισώ τους αγνώστους". Ήταν νευρικός, κλειστός, σχεδόν τρομαγμένος. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν εμφανίστηκε στις πρόβες σε άθλια κατάσταση. Ο Kurt υπέφερε από στομαχικές διαταραχές και στερητικά σύνδρομα. Ήταν τόσο άρρωστος που έφτυνε αίμα. Κάποιοι από το MTV πανικοβλήθηκαν και άρχισαν να αναρωτιούνται αν έπρεπε να του βρουν "φάρμακο". Τελικά, κατάφερε να βγάλει τη συναυλία με τη βοήθεια Valium.

«Θέλω να μοιάζει με κηδεία.»

Η σκηνή ήταν στολισμένη με κρίνα, μαύρα κεριά και έναν παλιό πολυέλαιο. Όταν τον ρώτησαν αν θέλει να δείχνει σαν κηδεία, ο Cobain απάντησε ψυχρά: "Ακριβώς. Σαν κηδεία." Ίσως ήταν σύμπτωση. Ίσως και όχι.

Ο Grohl έμαθε να παίζει χαμηλά

Ο Dave Grohl ήταν γνωστός για το δυναμικό του παίξιμο στα drums, αλλά το "Unplugged" απαιτούσε κάτι διαφορετικό. Ο παραγωγός του MTV τού έφερε ένα σετ από βούρτσες (που χρησιμοποιούν η jazz drummers) και λεπτές drum baguettes, τυλιγμένες σε χριστουγεννιάτικο χαρτί (πιο παχιά υφή). Ο Grohl αρχικά γέλασε, αλλά στη συνέχεια το πήρε σοβαρά. "Έκαναν όλη τη διαφορά. Στην πραγματικότητα, έσωσαν το show."

«Δε βγαίνω ξανά στη σκηνή»

Το φινάλε της συναυλίας ήταν ανατριχιαστικό. Ο Cobain ερμήνευσε το "Where Did You Sleep Last Night" με τέτοια ένταση που ακόμα και ο Neil Young είπε πως η τελευταία του νότα ακουγόταν "απόκοσμη, σαν κραυγή λυκανθρώπου". Μετά το τραγούδι, οι παραγωγοί τον πίεσαν για encore. Εκείνος αρνήθηκε. "Δε μπορώ να ξεπεράσω αυτό που μόλις έπαιξα". Και είχε απόλυτο δίκιο.

Το άλμπουμ που έγινε κληρονομιά για μία γενιά

Λίγους μήνες αργότερα, ο Kurt Cobain έβαλε τέλος στη ζωή του. Το "Unplugged" έμεινε ως η τελευταία του ολοκληρωμένη ηχογράφηση. Οι θαυμαστές του το αγκάλιασαν, το λάτρεψαν, το έκλαψαν. Στην πραγματικότητα, το άλμπουμ δε σχεδιάστηκε για κυκλοφορία, αλλά μετά τον θάνατό του, το MTV το έπαιζε ξανά και ξανά. Για να σταματήσει η πειρατεία, το συγκρότημα αποφάσισε να το βγάλει επίσημα το 1994.

"Περισσότερο από τον θάνατο του Cobain, το άλμπουμ προκαλεί τη θλίψη για το μουσικό μονοπάτι που δεν πρόλαβε να εξερευνήσει", έγραψε το Entertainment Weekly. "Η ευαισθησία και η απλότητα αυτών των ακουστικών εκτελέσεων μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πού θα μπορούσε να είχε φτάσει ο Kurt, αν είχε ζήσει λίγο παραπάνω."



Η ιστορία δεν γράφεται με "αν". Αλλά αν κάτι έμεινε από εκείνη τη βραδιά, είναι πως ο Cobain δεν αποχαιρέτησε τον κόσμο με ένα αποτυχημένο live ή μια απλή τηλεοπτική εμφάνιση. Αποχαιρέτησε με μια εξομολόγηση. Μια κραυγή. Ένα κομμάτι ψυχής. Και αυτό είναι που κάνει το "MTV Unplugged in New York" αληθινά αθάνατο.