Σοκ στον κόσμο της ροκ: Με καρκίνο τελικού σταδίου ο τραγουδιστής των 3 Doors Down

Σοκ προκάλεσε στους θαυμαστές του γνωστού αμερικανικού συγκροτήματος της ροκ μουσικής 3 Doors Down η ανακοίνωση του βασικού τραγουδιστή Brad Arnold.

Ο Brad ο οποίος είναι και συνιδρυτής της μπάντας από το Μισισιπί ανακοίνωσε ότι λόγω της σοβαρής ασθένειας από την οποία πάσχει, το συγκρότημα οδεύει προς διάλυση.

Σε ένα βίντεο το οποίο ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο τελικού σταδίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνεχίσει τη μουσική δραστηριότητά του.

Στη συγκινητική εξομολόγηση στο Instagram, είπε στους φανς τους ότι πάσχει από διαυγές νεφρικό καρκίνωμα, και ότι έχει κάνει μετάσταση στους πνεύμονές του. Πρόσθεσε ότι προσπαθεί πολύ και ο ίδιος να παραμένει θετικός και η πίστη του στον Θεό τον κάνει να μη φοβάται.

Όμως, ο ίδιος προχώρησε στην ανακοίνωση της διάλυσης της μπάντας ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους φανς του συγκροτήματος. Κλείνοντας λέει ότι υιοθετεί το τραγούδι του συγκροτήματος «It's Not My Time» ως προσωπικό του ύμνο πλέον καθώς παλεύει με την ασθένεια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε «Σας ευχαριστώ για όλες τις αναμνήσεις μέχρι τώρα. Τώρα, πιστεύω ότι το "IT'S NOT MY TIME" είναι πραγματικά το τραγούδι μου. Αυτή θα είναι μια μάχη, οπότε χρειαζόμαστε τις προσευχές μας, πολεμιστές! Σας ευχαριστούμε όλους που είστε οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο. Σας αγαπάμε όλους!»

Ποιοι είναι οι 3 Doors Down

Οι 3 Doors Down είναι ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα, που δημιουργήθηκε το 1994 από τους Brad Arnold (φωνητικά και ντραμς), Matt Roberts (κιθάρα) και Todd Harrell (μπάσο). Η μουσική του συγκροτήματος περιγράφεται ως post-grunge, alternative rock και hard rock.

Το ντεμπούτο single του συγκροτήματος το 2000, «Kryptonite», έφτασε στο νούμερο τρία στο Billboard Hot 100 και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Better Life» (2000), έγινε το 11ο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις εκείνης της χρονιάς και έλαβε επταπλά πλατινένιο βραβείο από την Ένωση Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής (RIAA).

Το δεύτερο άλμπουμ τους «Away from the Sun» (2002), εκτόξευσε την επιτυχία του αμερικανικού συγκροτήματος. Έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 8 του Billboard 200 λαμβάνοντας πολυπλατινένια πιστοποίηση από την RIAA. Από αυτό ξεχώρισαν οι μεγάλες επιτυχίες «When I'm Gone» και «Here Without You».