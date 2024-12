O Χαρίτσης ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της κεντροαριστεράς: «Γέφυρες» σε ΣΥΡΙΖΑ, πίεση στο ΠΑΣΟΚ

Με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας, ο Αλέξης Χαρίτσης κατόρθωσε να ανοίξει ξανά την κουβέντα για τη συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων που είχε «βαλτώσει» επί μήνες, στον απόηχο της εσωκομματικής σύγκρουσης στον ΣΥΡΙΖΑ και της ανατροπής της κοινοβουλευτικής τάξης, που έφερε το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προτείνοντας τον Χρήστο Ράμμο για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποίησε ταυτόχρονα «άνοιγμα» προς τον Αλέξη Τσίπρα, ρίχνοντας διακριτικά «γέφυρες» προς την Κουμουνδούρου -που της αναζητά μετ’ επιτάσεως- και κατόρθωσε να ασκήσει πίεση στη Χαριλάου Τρικούπη, που έμοιαζε να βρίσκεται «καβάλα στο άλογο» της λεγόμενης Κεντροαριστεράς.

Προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε κάποια τοποθέτηση επί της προτάσεως του Αλέξη Χαρίτση, με τα στελέχη του να αρκούνται στο σχόλιο ότι δεν είναι της ώρας μια τέτοια συζήτηση, ούτε είναι θεσμικά ορθή η ονοματολογία.

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι στο περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη αιφνιδιάστηκαν από την πρωτοβουλία του προέδρου της Νέας Αριστεράς. Με δεδομένο ότι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμούν πρόεδρο από τον προοδευτικό χώρο, αλλά και με τη θεσμική σχέση που έχει αναπτύξει ο πρόεδρος τους με τον Χρήστο Ράμμο, θα δυσκολευτούν να εξηγήσουν επαρκώς στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους μια πιθανή άρνηση τους.

Η οπτική του ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου φαίνεται πως εξετάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρόταση του Αλέξη Χαρίτση. Άλλωστε, διαρκώς επαναλαμβάνουν καλέσματα συμπόρευσης προς τους πρώην συντρόφους τους. Επομένως, τώρα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την κουβέντα μαζί τους, πατώντας σε ένα θεσμικό ζήτημα.

Ήδη, σε ιδιωτικό επίπεδο τα κορυφαία στελέχη του κόμματος μιλούν με θερμά λόγια για τον πρώην ανώτατο δικαστικό, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα δεν συζητήθηκε στη χθεσινή Πολιτική Γραμματεία, η οποία είχε στο επίκεντρο της κινήσεις για την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο παράγοντας Τσίπρας

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην πήρε θέση για την πρόταση του Αλέξη Χαρίτση, μιλώντας στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο», όμως φρόντισε να καταστήσει σαφές το πόσο εκτιμά τον Χρήστο Ράμμο. Άλλωστε, στην υπόθεση των παρακολουθήσεων ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε όλες τις ενέργειες του προέδρου της ΑΔΑΕ και ο τελευταίος ήταν εκείνος -εκ του θεσμικού του ρόλου- που σήκωσε το βάρος εκείνης της έρευνας.

Ως εκ τούτου, μπορεί εύκολα ο οποιοσδήποτε να υποθέσει ότι η πρόταση Χαρίτση ήταν λογικό να βρει ευήκοα ώτα στον πρώην πρωθυπουργό. Επίσης, μπορεί να σκεφτεί πως είναι ένας τρόπος να «αναθερμανθούν» οι σχέσεις Τσίπρα-Νέας Αριστεράς που από πέρσι βρίσκονται στον «πάγο», πριν ακόμα αποχωρήσουν από την Κουμουνδούρου τα πρόσωπα που δημιούργησαν το νέο κόμμα.

Άλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να κρούσει για ακόμα μια φορά τον «κώδωνα του κινδύνου» προς τις προοδευτικές δυνάμεις, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο κατακερματισμός τους, σχολιάζοντας πως αυτό δουλεύει προς όφελος της δεξιάς και της ακροδεξιάς. «Αν θέλουμε να έχουμε μια θετική προοπτική για τις προοδευτικές δυνάμεις και εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης ο πολυκερματισμός πρέπει να μας προβληματίσει για το πώς θα τον υπερβούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο και το «καρφί» που έριξε προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την πρόταση φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάλλιο αργά παρά ποτέ ή too little, too late».

Προσέθεσε ότι δεν αποτελεί «ουσιαστική απάντηση», αφού βάζει έναν φόρο 5%. «Δεν νομίζω ότι δεν θα κοιμηθούν σήμερα το βράδυ οι διευθυντές των τεσσάρων συστημικών πρακτικών» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.