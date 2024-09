Ο Daddy Yankee θα αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του στο βιβλίο «ReaDY!»

H αυτοβιογραφία με τίτλο «ReaDY! The Power To Change Your Story» θα αποτελέσει έμπνευση σε όσους δεν πιστεύουν στη δύναμη του εαυτού τους.