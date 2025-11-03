Ο ΔΕΣΦΑ εξασφάλισε επιχορήγηση 169,3 εκατ. ευρώ από το EU Innovation Fund για το έργο APOLLOCO₂

Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει ότι το έργο APOLLOCO₂ έλαβε χρηματοδότηση ύψους 169,3 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης Μεγάλων Έργων του EU Innovation Fund, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της πρώτης μεγάλης κλίμακας υποδομής μεταφοράς CO₂ (CCS midstream) στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Το έργο APOLLOCO₂, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ECOLOG, μέλος του ομίλου GASLOG, στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ανοιχτής πρόσβασης για τη μεταφορά και εξαγωγή CO₂, το οποίο θα επιτρέψει την απανθρακοποίηση βασικών βιομηχανικών εκπομπέων στην Ελλάδα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εσωτερική αγορά CCUS. Αυτή η προσέγγιση μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής για όλους τους σχετικούς εκπομπούς της ελληνικής βιομηχανίας και του ενεργειακού τομέα και επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργειών με αλυσίδες αξίας χαμηλού άνθρακα.

Αναγνωρισμένο ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI No. 13.11), το APOLLOCO₂ παρέχει τον κρίσιμο συνδετικό κρίκο του midstream στην αναδυόμενη αλυσίδα CCS της Ελλάδας, συνδέοντας επενδύσεις στη δέσμευση CO₂ με τις υποδομές αποθήκευσης εντός της χώρας, όπως το υπεράκτιο κοίτασμα του Πρίνου, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ο ΔΕΣΦΑ θα αναπτύξει μονάδα υγροποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και εξαγωγής CO₂ στη Ρεβυθούσα, μετατρέποντάς την σε έναν ολοκληρωμένο τερματικό σταθμό επαναεριοποίησης LNG και υγροποίησης CO₂. Το έργο αυτό ενσωματώνει μια μοναδική τεχνολογική καινοτομία, αξιοποιώντας την υπάρχουσα κρυογενική υποδομή του Τερματικού LNG στη Ρεβυθούσα για την υγροποίηση του CO₂, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και το λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ευέλικτες και οικονομικά αποδοτικές θαλάσσιες μεταφορές CO₂. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το APOLLOCO₂ ως μία από τις πιο καινοτόμες λύσεις μεταφοράς CO₂ στην Ευρώπη.

Για τη σύνδεση των εκπομπέων της χώρας με τη μονάδα υγροποίησης, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά επίσης στην ανάπτυξη ενός αγωγού CO₂ μήκους ~35 χλμ., για τον οποίο διεκδικεί ξεχωριστή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το Connecting Europe Facility. Στην αρχική του φάση, ο αγωγός θα μπορεί να μεταφέρει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους CO₂ ετησίως, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει δυνατότητα επέκτασης μεταφοράς έως και 5 εκατομμύρια τόνους ετησίως έως το 2034, επιτρέποντας τη συμμετοχή επιπλέον εκπομπέων καθώς η αγορά CCUS αναπτύσσεται.

Η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, δήλωσε: «Η επιλογή του APOLLOCO₂ από το EU Innovation Fund αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της Ελλάδας προς την αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας της. Το έργο αυτό θέτει τα θεμέλια για μια ανοιχτής πρόσβασης και επεκτάσιμη αλυσίδα CCS, που είναι οικονομικά αποδοτική και επιτρέπει στις βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές τους διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά τους. Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπερήφανος που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μέσα από καινοτόμες υποδομές που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.»