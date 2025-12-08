Ο Δήμος Αθηναίων «παγώνει» τα δημοτικά τέλη - Τα μηδενίζει για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026

Μηδενικά θα είναι τα τέλη για τους δημότες Αθηναίων που θα αποκτήσουν παιδί το 2026, ενώ «παγώνουν» τα τέλη για όλους τους δημότες για δεύτερη συνεχή χρονιά.



Σε μια περίοδο που το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει τα νοικοκυριά, ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τους πολίτες και ενισχύει την κοινωνική στήριξη. Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα δημοτικά τέλη δεν αυξάνονται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Παράλληλα, μηδενίζονται, όχι μόνο για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.



Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε:



Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία για 1 έτος σε όσους αποκτούν τέκνο εντός του έτους 2026, για κατοίκους του Δήμου με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 30,000€. Η απαλλαγή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των πολυτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, 8.000 € για το τέταρτο τέκνο, 6.000 € για το πέμπτο τέκνο και 5.000 € για κάθε τέκνο πέραν του πέμπτου. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση αντιγράφου Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, καθώς επίσης και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των τριτέκνων με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τρίτο τέκνο, ήτοι σύνολο 35.000 €. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση του Ε1 και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμοδίας Δ.Ο.Υ, καθώς και των απαραιτήτων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των απόρων όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού προηγουμένως προσκομίζονται σε αυτή το έγγραφο που αποδεικνύει την οικονομική τους αδυναμία, όπως εκπορεύεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας τους, αλλά και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 20.000 €. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία βεβαίωσης Υγειονομικής Επιτροπής για το ύψος της αναπηρίας, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητος και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης φορολογικό έτος, μέχρι του ποσού των 25.000€. Η μείωση αυτή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, που βεβαιώνει την μονογονεϊκότητα, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας, του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του φορολογουμένου, καθώς και των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για τα επόμενα έτη αρκεί η προσκόμιση του εκκαθαριστικού της εφορίας.

Την απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία των νοικοκυριών του Δήμου, που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ Αναθεωρημένο Σχέδιο 2024).

Χάρης Δούκας: «Ενισχύουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, ύστερα από τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλαμε, είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους, που κρατάμε τα δημοτικά τέλη σταθερά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Την ώρα που η κυβέρνηση μας αφαιρεί πόρους κι "εργαλεία", εμείς ενισχύουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Εκτός από το ότι έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας, για πρώτη φορά δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη για ένα ολόκληρο χρόνο και οι κάτοικοι που θα αποκτήσουν παιδί κι έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30 χιλιάδες ευρώ. Είναι μια πρόταση, που απαντά στο δημογραφικό, ενισχύει τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδί και έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Γιάνναρος ανέφερε: «Οι μισθολογικές αυξήσεις δεν έχουν αποδοθεί στους Δήμους ενώ ισχύουν από την πρώτη Ιανουαρίου. Με την κατανομή που αποφασίστηκε για την πρόσθετη επιχορήγηση, δε μας αποδίδεται ούτε το 50% αυτών των αυξήσεων που υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια για το 2025 και άλλα 6 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Παρ΄ όλα αυτά, εμείς επιλέγουμε να απορροφήσουμε ξανά τις αυξήσεις στη μισθοδοσία και να κάνουμε μία πολύ στοχευμένη κίνηση. Όπως πέρυσι παρουσιάσαμε μια πρωτοβουλία για να αναδείξουμε την ενεργειακή φτώχεια, φέτος κάνουμε μία παρέμβαση με το βλέμμα στο δημογραφικό και επιφυλασσόμαστε για το επόμενο έτος».

Πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών κατά 5%

Απολύτως εφικτή είναι η μείωση των δημοτικών τελών κατά τουλάχιστον 5%, χωρίς την παραμικρή υποβάθμιση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπογραμμίζει η δημοτική παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη, «Αθήνα Ψηλά».

Αναφέρει ακόμη ότι: Βασική προϋπόθεση είναι ο εξορθολογισμός του προϋπολογισμού και των δαπανών του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να συνεχιστεί η πολιτική των σταδιακών μειώσεων της προηγούμενης περιόδου που ανακόπηκε το 2024 από την δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη ανάλυση της παράταξής μας, η ελάφρυνση των Αθηναίων περνά μέσα από μία απλή σειρά παρεμβάσεων:

1. Συστηματική αξιολόγηση των προγραμματικών συμβάσεων που για το 2025 φτάνουν τα 44,8 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση.



Παρακάτω, δύο παραδείγματα:

Η προγραμματική σύμβαση των 2,97 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 30 μηνών, για προσαρμογή στο ΠΔ 54/2018 απορρίφθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επισημαίνουμε ότι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις, με βάση το ΠΔ 54 καταρτίστηκαν με κόστος 30.000 + ΦΠΑ, με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και παραδόθηκαν στις αρχές του 2024.

Η προγραμματική σύμβαση των 10,4 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας 36 μηνών, για μηχανογραφική υποστήριξη, δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση, όταν για το ίδιο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

2. Υπερβολικές Δαπάνες

Εντοπίζονται δαπάνες που μπορούν να περιοριστούν, χωρίς επιπτώσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.



Παρακάτω, δύο παραδείγματα:

1 εκατομμύριο ευρώ για τους «χρυσούς κάδους» σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων

710.000 ευρώ για επικοινωνιακές υπηρεσίες της ΔΑΕΜ. Με αντικείμενο πλήρως ασυναφές με δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δαπάνες επικοινωνίας που ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ.

Σε αυτές τις παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η υφιστάμενη εξοικονόμηση της τάξης του 25-30%, από το έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού με τεχνολογία led, που κληρονόμησε η δημοτική αρχή από την προηγούμενη διοίκηση.

Συνολικά, οι δυνητικές αυτές εξοικονομήσεις θα οδηγήσουν σε μία σημαντική ελάφρυνση των δημοτών που θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με πλήρη ωστόσο διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Σε μια εποχή αυξημένων οικονομικών πιέσεων, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αποδεικνύει στην πράξη ότι διαχειρίζεται με υπευθυνότητα κάθε ευρώ που προέρχεται από τον πολίτη. Η πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόσιμη και επιστρέφει στους δημότες το όφελος που πραγματικά δικαιούνται.