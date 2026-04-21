Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης φιλοξενεί το πρώτο θεσμικό eSports event στην Ελλάδα

Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης γίνεται πρωταγωνιστής της «ψηφιακής πόλης» του αθλητισμού, με τη διοργάνωση του πρώτου θεσμικού eSports Summit στην Ελλάδα, στο The Ellinikon Experience Park στις 24 και 25 Απριλίου 2026. Η εκδήλωση, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού, θέτει ως στόχο να θέσει τα eSports στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης για την ψηφιακή παιδεία και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.



Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά panels με ειδικούς, ομιλητές και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, αλλά και αγώνες επίδειξης και τουρνουά σε παιχνίδια που έχουν κατακτήσει το ελληνικό κοινό. Το Summit συγκεντρώνει χιλιάδες συμμετοχές από gamers, εκπαιδευτικούς και φορείς, δημιουργώντας ένα δίκτυο σύνδεσης της τεχνολογίας με την κοινωνική ευθύνη και την προώθηση της ισότητας στον ψηφιακό αθλητισμό.



Πότε και που διεξάγεται

Η έναρξη της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 10:00, με τη συνέχεια την Κυριακή 25 Απριλίου, όταν και ο χώρος του Ελληνικού μετατρέπεται σε μια μεγάλη gaming αρένα, με ημιτελικούς και τελικούς που προβλέπονται να προσελκύσουν κορυφαίους αθλητές από όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο επίσημο site του, εδώ.

Οι πρωτοβουλίες του Δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δήλωσε σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη για το θέμα πως στόχος είναι να φτιαχτεί ένα event που θα είναι πόλος έλξης για τους νέους ανθρώπους, ενώ αποκάλυψε πως σχεδιάζει και μια ειδική αίθουσα για τα eSports που θα μπορεί να φιλοξενήσει και AMEA, ενισχύοντας το χαρακτήρα της συμπερίληψης τόσο στις δράσεις της ομάδας του, όσο και των videogames και των eSports γενικότερα.