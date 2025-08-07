Ο Δήμος Θεσσαλονίκης «δαγκώνει» τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Τη χρήση τροχοσφιγκτήρων που θα τοποθετούνται σε αυτοκίνητα τα οποία σταθμεύουν παράνομα σε θέσεις μόνιμων κατοίκων, σε ράμπες ΑμεΑ και σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης ενεργοποιεί από σήμερα η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, σε στόχο την αποτροπή και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης.

Πρόκειται για ένα μέτρο που κρίθηκε απαραίτητο ώστε να μπει τέλος σε ένα φαινόμενο που γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με τη στάθμευση εκατοντάδων αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα δε, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κάποιοι οδηγοί να αφαιρούν τις πινακίδες τους ώστε να μην τους βεβαιωθεί η σχετική παράβαση.

Οι οδηγοί που θα βλέπουν το όχημά τους ακινητοποιημένο οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (2313 317930) και να καταβάλουν το σχετικό πρόστιμο ώστε να αποδεσμευτεί το αυτοκίνητό τους.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε:

«Οι ¨δαγκάνες¨ έρχονται για να καταστήσουμε σαφές προς πάσα κατεύθυνση, πως ο δημόσιος χώρος δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, υπάρχουν νόμοι και κανόνες που πρέπει όλοι μας να τηρούμε, πολίτες και επισκέπτες της πόλης. Οφείλουμε να προστατέψουμε τις θέσεις των μονίμων κατοίκων, να κρατήσουμε ανοιχτές τις ράμπες ΑμεΑ. Σε αυτούς τους λίγους που επιμένουν να παρανομούν χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα απαντάμε πως θα είμαστε απέναντί τους, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει η Δημοτική Αστυνομία. Η επίτευξη του στόχου για μια λειτουργική, φιλική, προσβάσιμη και ανθρώπινη πόλη ξεκινά από τη λέξη σεβασμός».