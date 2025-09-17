O Δούκας προειδοποιεί: Μην πάθει το ΠΑΣΟΚ... Λοβέρδο!

Έκανε μια δήλωση χθες ο Χάρης Δούκας με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήθελε να πει ο δήμαρχος...

Εντάξει, μια χαρά κατάλαβαν. Το πρόβλημά τους ήταν ότι τα υπονοούμενα που άφηνε και οι νουθεσίες που έκανε, με αποδέκτη την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καμία σχέση δεν είχαν με τη στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι όντως απέναντι στη ΝΔ «και όχι στις δηλώσεις», όπως σχολίαζαν πράσινα στελέχη.

«Απέναντι» ήταν ο τίτλος της δήλωσης του κ. Δούκα που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι λογικές του πάση θυσία και χωρίς έρμα κυβερνητισμού, ταλαιπώρησαν για πολλά χρόνια τον χώρο μας. Είναι οι λογικές της εξουσιολαγνείας που ήθελαν και θέλουν το ΠΑΣΟΚ δεκανίκι και παρακολούθημα του κ. Μητσοτάκη και της Ν.Δ. Όμως το ΠΑΣΟΚ ως εκφραστής του προοδευτικού χώρου οφείλει να είναι απέναντι στη συντηρητική πολιτική. Γι’ αυτό και πρέπει να σταθούμε ενεργά απέναντι στις κινδυνολογικές ρητορείες περί «αστάθειας» που εκπορεύονται από το Μαξίμου...».

Στην ηγεσία δεν θέλουν να ανοίξουν εσωκομματικά μέτωπα τώρα που πάνε να βρουν ρυθμό. Αλλά με όσα διάβαζαν δε γινόταν και να μην σχολιάσουν σκωπτικά ότι «ο κ. Δούκας κρούει ανοιχτές θύρες και αυτό ακριβώς πράττει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επειδή δε συμβιβάστηκε ποτέ με τον ρόλο του βολικού εταίρου και κομπάρσου, γι’ αυτό σύσσωμο το σύστημα του Μαξίμου τον έχει στοχοποιήσει». Επιπλέον, υπογράμμιζαν ότι μόλις την Κυριακή ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ, η οποία πρέπει να ηττηθεί και να πάει στην αντιπολίτευση. Άρα, ποιος ο λόγος της παρέμβασης;

Βέβαια, τα βέλη του δημάρχου δεν στόχευαν αποκλειστικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι καλα γνωρίζοντες διέκριναν με ευκολία ότι φωτογράφιζε και την Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι από τα πρόσωπα που συνδιαμορφώνουν τη στρατηγική, έχοντας και την ιδιότητα της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος και η οποία παλιότερα «μητσοτάκιζε».

Ο δήμαρχος Αθηναίων επιδιώκει σε κάθε ευκαιρία να προβάλλεται ως η «αριστερή» φωνή και ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτές οι προειδοποιήσεις περί παράδοσης της κεντροαριστεράς στον κ. Μητσοτάκη, στην παρούσα συγκυρία με την περίπτωση του Λοβέρδου, ακούστηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη άστοχες, υπερβολικές και ετεροχρονισμένες...

Κι εγώ που νόμιζα ότι κάποια στιγμή θα ομονοούσαν οι ΠΑΣΟΚοι...