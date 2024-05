Ήταν 8 Οκτωβρίου του 2015 όταν ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοινώθηκε ότι θα καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ, μετά την απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς. Υπήρχε μια τεράστια προσμονή για τον ερχομό του Γερμανού προπονητή από όλους τους οπαδούς, σαν να ήξεραν τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Κλοπ είναι μια τεράστια «μορφή» της πόλης του Μέρσεϊσαϊντ και στο πρόσωπο του οι οπαδοί των κόκκινων βρήκαν τον αναμορφωτή της επόμενης ημέρας.

Μια καινούργια αρχή

Ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκίνησε τη προπονητική του καριέρα από τη Μάιντς και ύστερα έκανε το βήμα παραπάνω στην Ντόρτμουντ. Εκεί κάθισε επτά χρόνια και μεγαλούργησε. Την έφτασε στο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, της χάρισε 2 πρωταθλήματα Γερμανίας. Μετά από μία κακή σεζόν το 2014/2015, ο ίδιος κατάλαβε ότι έπρεπε να βάλει στοπ, ότι ήταν να δώσει το έδωσε. Ανακοίνωσε στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου την αποχώρησή του. Ο σύλλογος δεν μπορούσε να «κρατήσει» τους αστέρες, συνάμα δεν υπήρχε «νέο αίμα» στον ορίζοντα, θεώρησε και ο ίδιος πως το πλήρωμα του χρόνου είχε έρθει στη Βεστφαλία. Μάλιστα, κάποια χρόνια μετά αποκάλυψε ότι ανακοινώθηκε πιο νωρίς η φυγή του από την Μπορούσια. Ο λόγος ήταν για να προλάβει ο σύλλογος να κλείσει τον διάδοχο του, Τόμας Τούχελ, που τότε ακουγόταν ότι δεχόταν πιέσεις να αναλάβει το Αμβούργο.

Έτσι ο Γερμανός προπονητής μένει ελεύθερος και ενώ είχε αποφασίσει να κάνει πάλι ένα διάλειμμα, ο ατζέντης του τον πληροφορεί για την πρόταση από τη Λίβερπουλ. Αμέσως ένιωσε πως αυτή ήταν η σωστή κίνηση, παρομοιάζοντας το μάλιστα με τη στιγμή που γνώρισε τη γυναίκα του, «έρωτας» με την πρώτη ματιά. Τέσσερις μέρες αργότερα και μετά την απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς, η Λίβερπουλ ανακοινώνει τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η αναγέννηση του «φοίνικα»

Η Λίβερπουλ την δεκαετία του '70 μέχρι και το 1990 ήταν η καλύτερη ομάδα του Νησιού. Μετέπειτα μάλλον σκιά του εαυτού της. Είχαν γίνει προσπάθειες, κάποιες ήταν και αρκετά αξιόλογες, αλλά καμία δεν ήταν τόσο δυνατή για να σε πείσει. Φυσικά, ο σύλλογος είχε μεγάλες στιγμές, ειδικά με τον Στίβεν Τζέραρντ ως αρχηγό, με μεγαλύτερη αυτή του 2005.

Μετά από μια απογοητευτική σεζόν το 2014/15, οπότε η ομάδα τελείωσε στην 6η θέση και ένα πολύ κακό ξεκίνημα στην επόμενη, ο Μπρένταν Ρότζερς απολύεται και στη θέση του έρχεται ο Γιούργκεν Κλοπ. Στη πρώτη του συνέντευξη τύπου, σε ερώτηση που του γίνεται για το αν η Λίβερπουλ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα, που είχε να κατακτήσει 25 χρόνια τότε, η απάντηση του ήταν ότι όλοι γύρω από την ομάδα πρέπει να αλλάξουν στάση. Να αρχίζουν να πιστεύουν στην ομάδα και να σταματήσουν να την αμφισβητούν «you have to change from doubters to believers».

Αυτό ακριβώς έκαναν, όλοι γύρω από το σύλλογο πίστεψαν από τη πρώτη κιόλας στιγμή στον Γερμανό προπονητή και σωστά έπραξαν. Φυσικά, όλο αυτό δεν συνέβη εν μια νυκτί. Στη πρώτη του χρονιά, πάντως, έφτασε σε δύο τελικούς. Ο ένας ήταν το Λιγκ Καπ και ο άλλος το Γιουρόπα Λιγκ. Μηδέν εις το πηλίκον, καμία επιτυχία.

Σιγά σιγά λοιπόν, ο Κλοπ προσπαθεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Μικραίνει το ρόστερ και παράλληλα φέρνει στην ομάδα παίκτες που θα παίξουν κομβικό ρόλο στις μετέπειτα επιτυχίες. Το ίδιο θα κάνει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Έχοντας λοιπόν κάνει βήματα μπροστά σαν σύλλογος, η Λίβερπουλ το 2017/18 θα φτάσει στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ και θα τον χάσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την επόμενη χρονιά όμως φτάνει εκ νέου στον τελικό. Τότε είναι η στιγμή που πίνει νερό. Στον εμφύλιο με αντίπαλο την Τότεναμ του Μαουρίτσο Ποτσετίνο. Οι κόκκινοι το 2019/20 θα κατακτήσουν και το πρωτάθλημα, βάζοντας έτσι τέλος στην επί 30 ετών ξηρασία τους μακριά από την κορυφή της Premier League. Ένα γλυκόπικρο πρωτάθλημα αφού ήταν την εποχή του κορονοϊού και η ίδια η πόλη δεν μπόρεσε να χαρεί όπως ήθελε ένα τίτλο που τόσο πολύ είχε ανάγκη. Τα υπόλοιπα ωστόσο είναι ιστορία. Ο Γερμανός θα σηκώσει ακόμα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Σούπερ Καπ Ευρώπης, το FA Cup Κύπελλο και από δύο φορές το Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Ο «Normal One»

Ο Γιούργκεν Κλοπ, η αλήθεια είναι, θυμίζει προπονητή μιας άλλης - πιο αγνής - ποδοσφαιρικά εποχής. Η απλότητα και το πως αντιμετωπίζει την κάθε δυσκολία είναι μοναδική. Έκανε, και κάνει ακόμα, τα πάντα διαφορετικά, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του. Όταν όλοι γύρω του ξόδευαν χρήματα για να ενισχύσουν τις ομάδες τους, ο ίδιος είπε για τη Λίβερπουλ ότι «εμείς θα το κάνουμε με το δικό μας τρόπο και όχι όπως το θέλουν εκείνοι».

Ο «Normal One», όπως είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του θέλοντας να δείξει ότι και αυτός είναι ένας απλός άνθρωπος, υπήρξε για την πόλη του Λίβερπουλ μια τεράστια φυσιογνωμία. Ο Κέρτις Τζόουνς, ένα παιδί που έχει βγει από τα σπλάχνα των ακαδημιών της ομάδας, είπε τον Γενάρη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του, ότι είναι ο «πατέρας» της πόλης. Θέλοντας να δείξει τι σημαίνει για τους λιμανίσιους αυτός ο άνθρωπος.

Στο τελευταίο του παιχνίδι στο Άνφιλντ, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν έντονες και συγκινητικές στιγμές, όπως φυσικά αρμόζει σε έναν άνθρωπο που αγάπησε την ομάδα και την πόλη του Λίβερπουλ τόσο πολύ και αγαπήθηκε όσο λίγοι.

Χάρης Δάβος