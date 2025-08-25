Ο Γούντι Άλεν στο στόχαστρο: Σάλος για τη Μόσχα – «Καταδικάζω τον πόλεμο, υπερασπίζομαι τον διάλογο»

Ο Γούντι Άλεν βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής έπειτα από τη συμμετοχή του στη Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογράφου της Μόσχας, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι με την παρουσία του «ξεπλένει» τις ρωσικές θηριωδίες στην Ουκρανία.

Ο 88χρονος σκηνοθέτης, μιλώντας στη βρετανική Guardian, απάντησε με σαφήνεια: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

🇺🇸🎥🇺🇦 Woody Allen, Moskova Uluslararası Film Haftası'na katılımıyla ilgili Ukrayna'nın saldırılarına yanıt verdi.



The Guardian'a verdiği demeçte Amerikalı yönetmen şunları söyledi:



"Siyasetçiler ne yaparsa yapsın, yaratıcı diyalogun kesilmesiyle durumun asla düzelmeyeceğini… pic.twitter.com/9XMp9X1nTM — Mehmet Perinçek (@MehmetPerincek) August 25, 2025

Διαδικτυακή εμφάνιση με τον «άνθρωπο του Πούτιν»

Ο Άλεν εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης σε συζήτηση που παρουσίασε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ – στενός σύμμαχος του Κρεμλίνου και δημιουργός του πατριωτικού έπους Στάλινγκραντ (2013). Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει διπλωματική καταιγίδα.

«Ντροπή και προσβολή», απαντά το Κίεβο

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Assosiated Press αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για «ντροπή και προσβολή» στη μνήμη των Ουκρανών ηθοποιών και κινηματογραφιστών που έχασαν τη ζωή τους στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας εδώ και 11 χρόνια», τόνισε η ανακοίνωση. «Ο πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο προπαγάνδας ούτε να ξεπλένει εγκλήματα».

«Δεν θα γυρίσω ταινία στη Ρωσία»

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, ο Γούντι Άλεν ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία. Εξομολογήθηκε ωστόσο ότι κρατά «μόνο καλές αναμνήσεις» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και ότι πάντα θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, αναφέροντας το κλασικό Πόλεμος και Ειρήνη του Σεργκέι Μπονταρτσούκ, που το 1969 τιμήθηκε με Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας.

Η «ευρωπαϊκή στροφή» του

Τα τελευταία χρόνια ο Άλεν έχει στραφεί στην Ευρώπη: γύρισε το Rifkin’s Festival στην Ισπανία (2020) και το Coup de Chance στη Γαλλία (2023). Η αλλαγή πορείας ήρθε μετά τη ρήξη με την Amazon το 2019, εξαιτίας της ανοιχτής επιστολής της θετής κόρης του Ντίλαν Φάροου, που αναζωπύρωσε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, κατηγορίες που ο σκηνοθέτης αρνείται κατηγορηματικά, ενώ δύο έρευνες τη δεκαετία του ’90 είχαν κλείσει την υπόθεση χωρίς στοιχεία σε βάρος του.

Ο «αποχαιρετισμός» του σινεμά

Το 2024, ο δημιουργός που υπέγραψε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του 20ού αιώνα, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, δηλώνοντας πικρά: «Όλη η μαγεία του κινηματογράφου έχει χαθεί».