Ο Ιανουάριος 2026 ολοκληρώνεται με επιτυχία και χαμόγελα ειδικά για 6 ζώδια

Ο Γενάρης ολοκληρώνεται με έναν ήπιο αλλά ουσιαστικό τρόπο, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κλείσουμε κύκλους χωρίς ένταση, αλλά με ωριμότητα και επίγνωση. Η Σελήνη από το ζώδιο του Καρκίνου μας φέρνει σε επαφή με το συναίσθημα, την ανάγκη για ασφάλεια και εσωτερική γαλήνη, ενώ οι αρμονικές όψεις που σχηματίζει λειτουργούν σαν ένα ήρεμο αποχαιρετιστήριο μήνυμα πριν περάσουμε στον επόμενο μήνα.

Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο μας βοηθά να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας εγκλώβιζε συναισθηματικά ή πρακτικά, φέρνοντας απρόσμενες λύσεις, ανακούφιση και μία αίσθηση ελευθερίας. Είναι η στιγμή που συνειδητοποιούμε πως δεν χρειάζεται να κουβαλάμε άλλο βάρη από φόβους, ανασφάλειες που δεν μας εκφράζουν πια. Παράλληλα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες προσφέρει σταθερότητα, αποδοχή και συναισθηματική ωρίμανση. Μας βοηθά να κρατήσουμε μόνο όσα έχουν διάρκεια, αξία και ουσία.

Έτσι, ο Γενάρης κλείνει με ένα αίσθημα εσωτερικής τάξης και συναισθηματικής αποσυμφόρησης και αυτή ην τάση ειδικά σήμερα θα είναι πιο έντονη για τους Καρκίνους, Σκορπιούς Ιχθύες και τους Ταύρους, Παρθένους, Αιγόκερους του 3ου δεκαημέρου!

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Ξεμπερδεύεις από ευθύνες

Το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου, η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιο του Καρκίνου και η ανάγκη σου για συναισθηματική κάλυψη και ενασχόληση με θέματα της οικογένειας είναι τονισμένη Κριέ μου! Η Σελήνη από τον Καρκίνο σχηματίζει εξάγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο, έτσι αναμένεται μία ευχάριστη έκπληξη για μία οικογενειακή – οικονομική υπόθεση, ενώ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες, σου προσφέρει σταθερότητα, σιγουριά και ανακούφιση από προβλήματα που σε ταλαιπωρούσαν!

AstroTip: Η μέρα είναι κατάλληλη για να ξεμπερδέψεις από βαρίδια και ταλαιπωρίες που βασάνιζαν την ψύχη σου αλλά και το σπίτι σου!

Ταύρος – Ευχάριστα νέα και συναισθηματική σταθερότητα



Το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου σε βρίσκει σε πιο ήρεμη και γαλήνια διάθεση, Ταύρε μου, με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Καρκίνου και να μαλακώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Η επικοινωνία με κοντινά σου πρόσωπα γίνεται πιο ουσιαστική και νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε απασχολούν. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από το ζώδιό σου φέρνει μία ευχάριστη είδηση, μία ανατροπή ή μία λύση εκεί που δεν το περίμενες, ενώ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σου προσφέρει στήριξη από φίλους και ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.

AstroTip: Άφησε χώρο στο απρόβλεπτο – μπορεί να σου φέρει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Δίδυμοι – Οικονομική ανακούφιση και αίσθημα ασφάλειας



Για εσένα Δίδυμέ μου, το Σάββατο αυτό στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα ασφάλειας, αξιών και οικονομικών. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε κάνει να αναζητάς μεγαλύτερη σιγουριά, τόσο πρακτικά όσο και συναισθηματικά. Το εξάγωνό της με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει ένα απρόσμενο όφελος, μία ιδέα ή μία λύση που σε βοηθά να νιώσεις πιο σταθερός. Παράλληλα, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σε βοηθά να πάρεις ώριμες αποφάσεις σε επαγγελματικά θέματα, μειώνοντας άγχη και πιέσεις.

AstroTip: Όταν βάζεις προτεραιότητα την ασφάλειά σου, όλα αρχίζουν να κυλούν πιο ομαλά.

Καρκίνος – Συναισθηματική ισορροπία και προσωπική ενδυνάμωση



Καρκίνε μου, αυτό το Σάββατο σε φέρνει στο προσκήνιο, αφού η Σελήνη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιό σου και σε βοηθά να δώσεις σε προτεραιότητα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου! Νιώθεις πιο σίγουρος για όσα θέλεις και πιο έτοιμος να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε βάραιναν. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει μία ευχάριστη εξέλιξη μέσα από φίλους ή ομάδες, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες προσφέρει σταθεροποίηση και την αίσθηση ότι πατάς πλέον πιο γερά στα πόδια σου!

AstroTip: Εμπιστεύσου τον εαυτό σου – ξέρεις καλύτερα από όλους τι σου αξίζει.

Λέων – Ανακούφιση και ψυχική ξεκούραση



Λιονατάρι μου, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου σε καλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να αφουγκραστείς τις εσωτερικές σου ανάγκες. Η Σελήνη από το ζώδιο του Καρκίνου σου δημιουργεί την ανάγκη για απομόνωση, ξεκούραση και ψυχική φροντίδα, αφήνοντας πίσω έντονες σκέψεις και πιέσεις των προηγούμενων ημερών. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο μπορεί να φέρει μία απρόσμενη λύση ή εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό θέμα που σε είχε αγχώσει, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σου προσφέρει βαθιά ανακούφιση και σταθερότητα.

AstroTip: Η ξεκούραση σήμερα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Παρθένος – Στήριξη από φίλους και ξεκαθαρίσματα



Παρθένε μου, η Σελήνη στον Καρκίνο στρέφει το ενδιαφέρον σου στις φιλίες, στα σχέδια και στους ανθρώπους που νιώθεις ότι είναι πραγματικά δίπλα σου. Το Σάββατο αυτό ευνοεί συναντήσεις με φίλους, ουσιαστικές κουβέντες αλλά και ξεκαθαρίσματα που σε βοηθούν να δεις ποιοι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο ανοίγει νέους ορίζοντες και φέρνει μία ευχάριστη είδηση ή πρόταση, ενώ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σταθεροποιεί σχέσεις και συνεργασίες.

AstroTip: Επένδυσε σε ανθρώπους που σου προσφέρουν ασφάλεια και αλήθεια.

Ζυγός – Ευθύνες, σταθερότητα και αναγνώριση



Ζυγέ μου, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου σε βρίσκει με την διάθεση να ακολουθήσεις τα «πρέπει» είτε τα κοινωνικά, είτε και τα οικογενειακά. Με την Σελήνη στον παίρνεις πιο προσωπικά όσα συμβαίνουν γύρω σου, όμως οι όψεις της ημέρας λειτουργούν τελικά υποστηρικτικά. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει μία απρόσμενη λύση σε μία υπόθεση του παρελθόντος ή και στα οικονομικά, ενώ το τρίγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σου δίνει τη δύναμη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Η μέρα είναι κατάλληλη για να θέσεις τους στόχους του Φεβρουαρίου που ξεκινά!

AstroTip: Η υπευθυνότητα σήμερα ανταμείβεται, ακόμη κι αν δεν φαίνεται άμεσα.

Σκορπιός – Ανακούφιση, πίστη και συναισθηματικό άνοιγμα



Σκορπιέ μου, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου έχει έναν ιδιαίτερα υποστηρικτικό και ανακουφιστικό χαρακτήρα για εσένα. Η Σελήνη από το φιλικό σου ζώδιο του Καρκίνου σε βοηθά να δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα και να νιώσεις ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι μπροστά σου. Ευνοούνται συζητήσεις για το μέλλον, σχέδια που αφορούν ταξίδια, σπουδές ή νομικές υποθέσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει μία ευχάριστη εξέλιξη μέσα από συνεργασίες ή σχέσεις, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σου χαρίζει σταθερότητα, ωριμότητα και συναισθηματική ασφάλεια.

AstroTip: Πίστεψε ξανά στο όνειρο – τώρα μπορεί να γίνει πράξη.

Τοξότης – Βαθιά ξεκαθαρίσματα και εσωτερική δύναμη



Τοξότη μου, αυτό το Σάββατο σε φέρνει σε επαφή με βαθύτερα συναισθήματα και ανάγκες που ίσως είχες αφήσει στο περιθώριο. Η Σελήνη στον Καρκίνο σε ωθεί να ασχοληθείς με οικονομικά τρίτων, υποχρεώσεις ή συναισθηματικές δεσμεύσεις, όμως οι όψεις της ημέρας λειτουργούν λυτρωτικά. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο προσφέρει μία απρόσμενη λύση σε πρακτικό θέμα, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σε βοηθά να νιώσεις πιο ασφαλής και σίγουρος μέσα σου.

AstroTip: Όταν κλείνεις παλιούς κύκλους, ανοίγεις χώρο για κάτι καλύτερο.

Αιγόκερως – Σχέσεις που σταθεροποιούνται και ανακουφίζουν



Αιγόκερέ μου, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις και στις σημαντικές επαφές της ζωής σου. Η Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Καρκίνου, σε κάνει πιο δεκτικό, πιο συναισθηματικό και πιο πρόθυμο να καταλάβεις τις ανάγκες των άλλων. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει μία ευχάριστη εξέλιξη στα αισθηματικά ή σε ένα θέμα που αφορά τα παιδιά ή τη χαρά σου, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σταθεροποιεί συμφωνίες και σχέσεις.

AstroTip: Η ουσιαστική επαφή σήμερα σε γεμίζει δύναμη και σιγουριά.

Υδροχόος – Φροντίδα, τακτοποίηση και εσωτερική ηρεμία



Υδροχόε μου, το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου σε καλεί να ασχοληθείς πιο συνειδητά με την καθημερινότητά σου και με όσα χρειάζονται φροντίδα και τακτοποίηση. Η Σελήνη από το ζώδιο του Καρκίνου σε κάνει πιο ευαίσθητο σε θέματα υγείας, ρουτίνας και υποχρεώσεων, όμως αυτή τη φορά με διάθεση να βάλεις τάξη χωρίς πίεση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνει μία απρόσμενη αλλά ευχάριστη λύση σε οικογενειακό ή πρακτικό θέμα, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο από τους Ιχθύες σου χαρίζει σταθερότητα και αίσθηση ασφάλειας.

AstroTip: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Ιχθύες – Συναισθηματική πληρότητα και χαρά



Ιχθύ μου, αυτό το Σάββατο σου χαρίζει μία από τις πιο όμορφες και ζεστές ενέργειες του μήνα. Η Σελήνη στον Καρκίνο αγγίζει άμεσα την καρδιά σου, ενισχύοντας τον ρομαντισμό, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη να μοιραστείς αγάπη. Είναι μία ιδανική ημέρα για να έρθεις πιο κοντά με το ταίρι σου, να ασχοληθείς με κάτι που σε εκφράζει ή να περάσεις χρόνο με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ο εαυτός σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ουρανό φέρνει χαρμόσυνες ειδήσεις ή μία ευχάριστη έκπληξη, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο στο ζώδιό σου σε βοηθά να σταθεροποιήσεις όσα αγαπάς.

AstroTip: Απόλαυσε τη στιγμή – η χαρά σήμερα είναι αληθινή και ουσιαστική.