Ο John Elkann «αγοράζει» την ελευθερία του με κοινωνική εργασία και 183 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος της Stellantis και Ferrari, John Elkann, θα κάνει έναν χρόνο κοινωνική εργασία και θα πληρώσει, μαζί με τα αδέλφια του Lapo και Ginevra, 183 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά για να κλείσει υπόθεση φοροδιαφυγής που σχετιζόταν με την κληρονομιά της γιαγιάς τους, Marella Caracciolo. Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από τους εισαγγελείς στο Τορίνο, πρέπει τώρα να επικυρωθεί από δικαστή. Στην Ιταλία, τέτοιες συμφωνίες δεν θεωρούνται παραδοχή ενοχής.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ Τζον Έλκαν

Με την αποζημίωση αυτή, που αφορά περιουσία εκτιμώμενη γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, κλείνουν όλες οι σχετικές έρευνες. Οι κατηγορίες εις βάρος των αδελφών του Elkann ζητήθηκε να αποσυρθούν. Ο δικηγόρος τους υπογράμμισε πως δεν υπήρξε καμία παραδοχή ευθύνης, τονίζοντας ότι η απόφαση βάζει τέλος σε μια «οδυνηρή υπόθεση». Ο Elkann θα προτείνει ο ίδιος σε ποιο ίδρυμα θα προσφέρει την κοινωνική του εργασία, πιθανόν σε κέντρο ηλικιωμένων ή φορέα στήριξης εξαρτημένων.

Η υπόθεση πηγάζει από τη μακροχρόνια οικογενειακή διαμάχη για την τεράστια κληρονομιά του Gianni Agnelli, ιστορικού επικεφαλής της Fiat. Η κόρη του Margherita, που έχει ήδη κληρονομήσει 1,2 δισ. ευρώ, συνεχίζει διεκδικήσεις στα αστικά δικαστήρια εναντίον τριών από τα παιδιά της, ανάμεσά τους και του John Elkann, επιδιώκοντας να ανατρέψει παλιές συμφωνίες και αποφάσεις δικαστηρίων από το 2004. Οι δικηγόροι της θεωρούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τις αξιώσεις της.