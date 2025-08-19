Ο κόκκινος «θησαυρός» της Θεσσαλίας που προσφέρει αναζωογόνηση

Ένας μοναδικός κόκκινος «θησαυρός» βρίσκεται στους πρόποδες του Κισσάβου: οι ιαματικές πηγές του Κόκκινου Νερού.

Το χωριό Κόκκινο Νερό όπως ίσως είναι εμφανές αντλεί το όνομά του από το κόκκινο χρώμα που έχουν τα νερά που αναβλύζουν στις πηγές. Πρόκειται για σπάνια ομορφιά που προσελκύει ταξιδιώτες εδώ και χρόνια.

Γιατί είναι κόκκινο το νερό

Αυτό που προσδίδει στο νερό το κόκκινο χρώμα του είναι η υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου. Ο σίδηρος βάφει όχι μόνο τις πέτρες, αλλά και το έδαφος σε κόκκινη απόχρωση. Δεν πρόκειται για ζεστές ιαματικές πηγές, αλλά για ψυχρές, με το ιαματικό νερό να αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι πηγές του Κόκκινου Νερού έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως ιαματικός φυσικός πόρος. Συγκεκριμένα, η χρήση του νερού αυτού ενισχύει την ευεξία, προσφέροντας αναζωογόνηση στον οργανισμό.

Αν επισκεφτείτε τις ιαματικές πηγές, θα βρείτε λουτήρες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, όπου συλλέγεται το νερό των πηγών και οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν ένα φυσικό υδρομασάζ μέσα στο πράσινο τοπίο.

Το χωριό δεν έχει μόνο τις πηγές. Πρόκειται για ένα χωριό που συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα, με καταπράσινα δάση δροσερά ρυάκια και καθαρές ακτές του Αιγαίου.