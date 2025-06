Ο Κυρ.Πιερρακάκης παρουσίασε το σχέδιο προσέλκυσης εύπορων αλλοδαπών πολιτών

Το σχέδιο προσέλκυσης εύπορων αλλοδαπών πολιτών, με στόχο τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα (Non Dom), παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.



Ειδικότερα, το υπουργείο, με εκδηλώσεις που θα γίνουν το φθινόπωρο σε πόλεις του εξωτερικού, παρουσία του κ. Πιερρακάκη, θα απευθυνθεί σε υποψήφιους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν φορολογικά στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση της προσέλκυσης Non Dom κινείται και μία σημαντική διάταξη, η οποία θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου για τον νέο Τελωνειακό Κώδικα, που θα αναρτηθεί σύντομα προς διαβούλευση.



Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την αλλαγή του πλαισίου για το Non Dom ως «ιστορία επιτυχίας» και εξήγησε τις βασικές αλλαγές:

Δυνατότητα ένταξης των μελών της οικογένειας στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης οποιαδήποτε στιγμή εντός της 15ετούς παραμονής του αρχικού επενδυτή στην Ελλάδα, με κόστος 20.000 ευρώ ανά πρόσθετο μέλος.

Πλήρης απαλλαγή από φόρο δωρεάς και κληρονομιάς για περιουσία στο εξωτερικό που ο επενδυτής μεταβιβάζει σε τρίτους.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι κληρονόμοι δεν θα φορολογούνται για αυτήν την περιουσία στην Ελλάδα και χαρακτήρισε το προηγούμενο καθεστώς ως αντικίνητρο, ιδιαίτερα συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.



Σύμφωνα με τον υπουργό, από τις 214 αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά, οι 213 εγκρίθηκαν την πρώτη πενταετία εφαρμογής (2020-2025). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική εισροή ξένων κεφαλαίων, συνολικού ύψους 277 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις που, είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη.



Εξάλλου, μιλώντας στο πλαίσιο του MONEY REVIEW Mergers & Acquisitions Summit και αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός δήλωσε: «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Η ενέργεια, τα καύσιμα και ο πληθωρισμός είναι τομείς που απαιτούν προσοχή, αλλά οι αγορές έχουν αντιδράσει με ψυχραιμία, χωρίς πανικό».

Στα 77-78 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε σήμερα το πρωί στα 77-78 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση μικρότερη του 1%. Ο υπουργός υπενθύμισε πως όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022, η τιμή είχε φτάσει στα 115 δολάρια και διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για καιρό. «Το πρώτο εξάμηνο του 2025 το πετρέλαιο ήταν στα 65 δολάρια», σχολίασε, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία για παρεμβάσεις, εφόσον απαιτηθεί. Αλλά ακόμη είμαστε μακριά από το σημείο αυτό.



Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις ΕΕ - ΗΠΑ για τους δασμούς, μεταφέροντας την αίσθηση των ουπουργών Οικονομικών μετά το πρόσφατο Eurogroup. Υπενθύμισε τη διαχρονική υποστήριξη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία για μηδενικούς δασμούς στις διμερείς συναλλαγές. Σε περίπτωση ωστόσο δυσμενούς έκβασης των διαπραγματεύσεων, η Ελλάδα, όπως επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα ζητήσει εξαίρεση για συγκεκριμένα προϊόντα.



Αναφερόμενος στις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης των ρυθμιστικών εμποδίων ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών, όπου αυτά ισοδυναμούν με δασμούς 110%. Εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία του για πρόοδο, λέγοντας πως οι κρίσεις εντός της ΕΕ λειτουργούν τελικά ως καταλύτης θετικών αλλαγών.

Η Ελλάδα ξεπέρασε την Ιταλία

Σχετικά με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, ο υπουργός είπε ότι η Ελλάδα ξεπέρασε την Ιταλία στο ποσοστό ΑΞΕ, φτάνοντας στο 2,5% του ΑΕΠ. «Στοχεύουμε ακόμα ψηλότερα», είπε, σημειώνοντας πως οι συνολικές επενδύσεις της τελευταίας εξαετίας ισούνται με εκείνες από τα πρώτα χρόνια του ευρώ έως το 2019. Ο κ. Πιερρακάκης έκανε ειδική αναφορά στο πρόγραμμα MITOS για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο και υπενθύμισε τη μείωση περισσότερων από 70 φόρων, ως κίνητρα τόνωσης του επενδυτικού κλίματος.



Αναφέρθηκε και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στον χρηματοπιστωτικό χώρο, σχολιάζοντας με θετικό πρόσημο την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας Unicredit - Alpha Bank. «Έχουμε ανοιχτή την αγκαλιά μας για τέτοιου είδους ξένες επενδύσεις» είπε, και υπογράμμισε τον καταλυτικό ρόλο και την εξωστρέφεια των ελληνικών τραπεζών στα χρόνια πριν την κρίση. Ενώ, απευθυνόμενος στον τραπεζικό τομέα, μίλησε για ανάγκη ανάκτησης του ισχυρού τους ρόλου, ειδικά σήμερα που οι συνθήκες είναι βελτιωμένες και η χώρα έχει μπει σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας. «Να ξαναπιάσουμε το θετικό νήμα για να προχωρήσουμε ακόμη πιο μπροστά», δήλωσε.



Επίσης, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας του Υπερταμείου με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, προσδιορίζοντας την αξία των προς διαχείριση assets σε 11,7 δισ. ευρώ. Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πλέον το Υπερταμείο λειτουργεί με κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και εξέφρασε την άποψη ότι μπορεί να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης για τη χώρα.



Ο υπουργός συμφώνησε ότι πρόκειται για μια νέα γενιά επενδύσεων, μέσα από την αξιοποίηση των Αλυκών, του λιμάνι του Λαυρίου, των περιφερειακών αεροδρομίων, αλλά και της ΕΤΑΔ, εστιάζοντας και στην εκκρεμότητα ολοκλήρωσης αποτύπωσης των 36.000 ακινήτων της τελευταίας που θα χρησιμοποιηθούν στοχευμένα για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. «Τα ακίνητα της ΕΤΑΔ αλλά και όσα έχουν στην κατοχή τους τράπεζες και servicers θα συμβάλλουν στην εξεύρεση στέγης», δήλωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «θα επιδιώξουμε ένα θετικό σοκ προσφοράς ακινήτων».



Τέλος, είπε ότι «ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει όλο το πακέτο μέτρων στη ΔΕΘ». Ενώ σε ερώτηση για τις επιχειρήσεις, απάντησε πως η στόχευση αφορά κυρίως στη μεσαία τάξη, αλλά πρόσθεσε: «Προφανώς θα υπάρξουν μέτρα και για τις επιχειρήσεις, που αποτελούν τον καταλύτη σε αυτή τη συνεχή διαδικασία ανάπτυξης της οικονομίας».