Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, την ίδια ημέρα, στις 18.20, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Arthur Mensch, συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI, στο πλαίσιο του GenAI Summit, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.