Ο Μητσοτάκης δεν θα δώσει τη συνέντευξη στον Παπαχελά - Αναβάλλεται και το προσυνέδριο στα Ιωάννινα

Οι δυο μεγάλες τραγωδίες που χτύπησαν τη χώρα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα βύθισαν όλο τον ελληνικό λαό τη θλίψη.

Εκδηλώσεις αναβάλλονται, προγράμματα τροποποιούνται. Και η Ελλάδα ετοιμάζεται να θάψει τους νεκρούς της από το εργοστάσιο της «Βιολάντα» και το συγκλονιστικό τροχαίο της Ρουμανίας με τα νέα παιδιά, οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σκοτώθηκαν πηγαίνοντας στη Γαλλία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει τη συνέντευξη που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά - συνέντευξη η οποία θα επαναπρογραμματιστεί για το προσεχές διάστημα.

Ενώ για δεύτερη φορά, αναβάλλεται το προσυνέδριο της ΝΔ αυτή τη φορά στα Ιωάννινα. Την πρώτη το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης είχε αναβληθεί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.