Ο μοναδικός Τσάρλι Τσάπλιν και η πιο συγκινητική τελευταία σκηνή στην ιστορία του κινηματογράφου

Όταν το περιοδικό Life Magazine ρώτησε τον Τσάρλι Τσάπλιν το 1966 ποια από τις ταινίες του θεωρούσε την αγαπημένη του, εκείνος είπε «Τα φώτα της πόλης», για να προσθέσει με μετριοπάθεια: «Νομίζω ότι είναι καλή, καλοφτιαγμένη».



Από την πρεμιέρα της στο Los Angeles Theatre στις 30 Ιανουαρίου 1931, οι σινεφίλ και οι κινηματογραφιστές έχουν εκφραστεί με πολύ θερμά λόγια για την βουβή ρομαντική κωμωδία, στην οποία ο χαρακτήρας του Τσάπλιν, ο Τραμπ, ερωτεύεται μια τυφλή κοπέλα που πουλά λουλούδια, η οποία νομίζει πως είναι εκατομμυριούχος.

Όταν το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου δημοσίευσε την πρώτη από τις φημισμένες λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών το 1952, το «City Lights» κατέλαβε τη δεύτερη θέση μαζί με το «The Gold Rush» (1925) του Τσάπλιν. Ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, ο Όρσον Γουέλς και ο Αντρέι Ταρκόφσκι την ανέφεραν ως μία από τις αγαπημένες τους ταινίες, ενώ ο σεναριογράφος της ταινίας «The Night of the Hunter», Τζέιμς Άγκι, έγραψε ότι περιελάμβανε «την καλύτερη ερμηνεία και την κορυφαία σκηνή που έγινε ποτέ στον κινηματογράφο».

Η συγκεκριμένη σκηνή βρίσκεται στο τέλος της ταινίας «Τα φώτα της πόλης». Αφού επιτέλους επανενώνεται με την κοπέλα, η οποία πλέον βλέπει, ο Τραμπ την κοιτάζει με αγάπη, ενώ το πλάνο σβήνει... Είναι μια σκηνή γεμάτη αγνή συγκίνηση, που συχνά αναφέρεται ως το καλύτερο φινάλε στην ιστορία του σινεμά. Στα 95 χρόνια που έχουν περάσει από την κυκλοφορία της ταινίας, πολλές ταινίες έχουν προσπαθήσει να αναπαράγουν τη λεπτή καλλιτεχνία και τη δύναμη των ερμηνειών της.

Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το τέλος, χρειάστηκε όλα να λειτουργήσουν με απόλυτη αρμόνια στην ταινία. Αφού ο Τραμπ μαθαίνει ότι η κοπέλα θα εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της, εργάζεται ως οδοκαθαριστής και στη συνέχεια ως μποξέρ. Τελικά παίρνει τα χρήματα από έναν μεθυσμένο εκατομμυριούχο που τον ξεχνά όταν περνά το μεθύσι και κατηγορεί τον Τραμπ ότι τον έκλεψε. Λίγο πριν ο Τραμπ συλληφθεί, δίνει τα χρήματα στην κοπέλα. Αυτή μπορεί να πληρώσει το νοίκι της και να επισκεφθεί έναν γιατρό που μπορεί να θεραπεύσει την τύφλωσή της.

Μήνες αργότερα, όταν ο Τραμπ αποφυλακίζεται, ανακαλύπτει ότι η κοπέλα έχει πλέον θεραπευθεί και διευθύνει το δικό της, πολύ επιτυχημένο ανθοπωλείο. Ο Τραμπ εμφανίζεται έξω από το ανθοπωλείο, με τα ρούχα του κουρελιασμένα. Όταν η κοπέλα τον αναγνωρίζει τελικά, ένα βλέμμα βαθιάς αγάπης εμφανίζεται στο πρόσωπό της. Εκείνος της χαμογελάει, καθώς η ταινία φτάνει στο τέλος της.

«Ήταν τόσο αγνό»

Ο Τσαρλς Μάρλαντ, που έγραψε το βιβλίο BFI Classics για το City Lights, πιστεύει ότι η τελική σκηνή είναι το απόλυτο παράδειγμα της δεξιοτεχνίας του Τσάπλιν ως σκηνοθέτη. «Ήξερε πώς να πλαισιώσει τα πλάνα για να εντείνει το συναισθηματικό αποτέλεσμα της σκηνής. Η κάμερα εστιάζει από μεσαία σε κοντινή λήψη», λέει στο BBC, πριν σημειώσει ότι ο Τσάπλιν είχε πει κάποτε ότι χρησιμοποιούσε μακρινές λήψεις για την κωμωδία και κοντινές λήψεις για το δράμα. «Στη συνέχεια, υπάρχει η μουσική υπόκρουση, η οποία είναι πολύπλοκη και άκρως συναισθηματική».

Όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα χωρίς τις ερμηνείες του Τσάπλιν και της Τσέριλ, η οποία έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με το City Lights. Αφού γύρισαν αρκετές λήψεις της τελικής σκηνής, ο Τσάπλιν ένιωσε ότι υπερβάλλουν, λέει ο Μάρλαντ. Έτσι, αποφάσισε ότι ο Τραμπ θα έπρεπε απλώς να κοιτάξει τη Σέριλ με μεγαλύτερη ένταση. Σύμφωνα με τον Μάρλαντ, ο Τσάπλιν περιέγραψε κάποτε τη μαγνητοσκόπηση της σκηνής ως «μια υπέροχη αίσθηση ότι δεν υποδύομαι. Ότι στέκομαι έξω από τον εαυτό μου. Το κλειδί ήταν να νιώθω ελαφρώς αμήχανος, χαρούμενος που τη ξανασυνάντησα, χωρίς να γίνομαι συναισθηματικός. [Ο Τραμπ] την παρακολουθεί και αναρωτιέται τι σκέφτεται. Ήταν τόσο αγνό».

Χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η Τσέριλ είπε στον Τζέφρι Βανς, συγγραφέα του Τσάπλιν: Ο Τσάπλιν είχε συνήθως ξηρό δέρμα, αλλά ένιωσε την παλάμη του να υγραίνεται καθώς πλησίαζαν στην κορύφωση της σκηνής. «Ήξερε ότι κάτι ασυνήθιστο του συνέβαινε», λέει ο Βανς στο BBC. «Ότι του έδινε αυτό που ήθελε και αυτός αντιδρούσε διαφορετικά. Αντιδρούσε ως ο χαρακτήρας».



Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η ταινία «Τα φώτα της πόλης» συνεχίζει να έχει απήχηση εδώ και δεκαετίες είναι η απόφαση του Τσάπλιν να κόψει την ταινία πριν φτάσουμε σε ένα οριστικό τέλος. Οι ρομαντικοί θα υποστηρίξουν ότι, παρά την εμφάνισή του και την έλλειψη χρημάτων, η κοπέλα θα αποδεχθεί τον Τράμπ μετά από αυτό που έκανε για εκείνη. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να φύγει μαζί του.



«Βλέπουμε τη ματαιοδοξία της όταν ανακτά την όρασή της. Κοιτάζεται στον καθρέφτη. Παίζει με τα μαλλιά της. Είναι απογοητευμένη που ο πλούσιος άνδρας δεν είναι αυτός. Όταν βλέπει για πρώτη φορά τον Τραμπ, γελάει και του δίνει χρήματα από οίκτο», αναφέρει ο Βανς. Περνώντας από την υπερβολική χαρά, τον τρόμο, τη ντροπή στον ενθουσιασμό, η ερμηνεία του Τσάπλιν σε αυτές τις τελευταίες στιγμές είναι τόσο πολυεπίπεδη που αφήνει στους θεατές να αποφασίσουν τι θα συμβεί στη συνέχεια.

Είναι αυτή η καλύτερη σκηνή;

Υπάρχουν, φυσικά, πολλοί ανταγωνιστές για τον τίτλο της καλύτερης τελικής σκηνής στην ιστορία του κινηματογράφου. Το Άγαλμα της Ελευθερίας στην ταινία «Πλανήτης των Πιθήκων», η αργή συνειδητοποίηση στην ταινία «Ο Απόφοιτος», το φινάλε με το παγωμένο καρέ στο «Μπουτς Κάσιντι και ο Σάντανς Κιντ», το κλείσιμο της πόρτας στην ταινία «Νονός» και το κοντινό πλάνο της Νόρμα Ντέσμοντ στην ταινία «Σανσέτ Μπούλεβαρντ» αξίζουν την προσοχή μας. Αλλά καμία από αυτές δεν έχει επαναληφθεί τόσο συχνά όσο η τελική σκηνή της ταινίας «Τα φώτα της πόλης».



Ταινίες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους όπως «Τα 400 χτυπήματα», «This Is England», «Gone Girl» και «Moonlight» χρωστούν πολλά στον Τσάπλιν, καθώς όλες τελειώνουν με τους χαρακτήρες να κοιτάζουν κατευθείαν την κάμερα. Αρκετές ταινίες έχουν αποτίσει φόρο τιμής με πολύ πιο εμφανή τρόπο. Η ταινία «Μανχάταν» (1979) του Γούντι Άλεν τελειώνει με τον χαρακτήρα του να χαμογελά με λύπη στη νεαρή φίλη του Τρέισι, αφού αυτή του επιβεβαιώνει ότι θα πάει στο Λονδίνο για έξι μήνες. Έναν χρόνο αργότερα, στην ταινία The Long Good Friday, ο σκηνοθέτης Τζον Μακένζι εστίασε στον γκάνγκστερ Μπομπ Χόσκινς, ο οποίος βιώνει μια σειρά συναισθημάτων, όταν συνειδητοποιεί ότι έχει πέσει στα χέρια του IRA και ότι θα τον σκοτώσουν.



Ακόμη και το τέλος της ταινίας Monsters, Inc. της Pixar αποτίει φόρο τιμής στην ταινία «Τα φώτα της πόλης». Αντί να δείξει την επανένωση του Sulley με την Boo, αφού το ζευγάρι φαινόταν να έχει χωρίσει για πάντα όταν καταστράφηκε η πύλη προς το υπνοδωμάτιό της, τον βλέπουμε απλώς να ανοίγει την πόρτα της, να κοιτάζει γύρω του, να ακούει τον Boo να λέει «Kitty!» και να χαμογελά.

Ένα έργο αγάπης

Όταν άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας «Τα φώτα της πόλης» στις 27 Δεκεμβρίου 1928, ο Τσάπλιν ήταν ο πιο διάσημος άνθρωπος στον κόσμο. Είχε αναδυθεί από τη φτώχεια του Λονδίνου για να γίνει πολυεκατομμυριούχος με απόλυτο έλεγχο των ταινιών του. Σε τέτοιο βαθμό που, παρόλο που η ταινία The Jazz Singer είχε γίνει η πρώτη ομιλούσα ταινία 14 μήνες νωρίτερα και το Χόλιγουντ δεν ενδιαφερόταν πλέον για τις βουβές ταινίες, ο Τσάπλιν επέμενε ότι η ταινία City Lights δεν θα είχε διαλόγους.

«Ήταν κατηγορηματικός ότι ο Τραμπ ήταν ένα πλάσμα του βωβού κινηματογράφου», λέει ο Βανς. «Αλλά γνώριζε επίσης ότι έπρεπε να κάνει μια τέλεια ταινία. Θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να αποδεχθεί το κοινό μια βουβή ταινία». Ο Τσάπλιν ήταν τόσο αφοσιωμένος στο να κάνει το City Lights όσο το δυνατόν πιο άψογο, που πέρασε έναν χρόνο στην προπαραγωγή και τα γυρίσματα διήρκεσαν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1930.

Η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με την κοπέλα που πουλούσε λουλούδια, όπου εκείνη τον μπερδεύει με εκατομμυριούχο, βασάνισε τον Τσάπλιν σε τέτοιο βαθμό που εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες επαναλήψεις σε μια μόνο σκηνή. Τελικά, γύρισε τη σκηνή 342 φορές. Η δημιουργική προσπάθεια του Τσάπλιν άξιζε τον κόπο. Η ταινία κέρδισε τριπλάσια έσοδα από τον προϋπολογισμό της στο box office και έλαβε διθυραμβικές κριτικές.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ στα γυρίσματα της ταινίας:

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, αποδείχθηκε η πιο διαχρονική και αγαπητή ταινία του Τσάπλιν. «Όπως τα μυθιστορήματα του Ντίκενς και τα έργα του Σαίξπηρ, οι ταινίες του Τσάπλιν μπαίνουν και βγαίνουν από τη μόδα», λέει ο Βανς. «Αλλά η ομορφιά του City Lights βρίσκεται στην απλότητά του. Ο Τσάπλιν ήξερε ότι η απλότητα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί».

Η δύναμη και η ποίηση του City Lights συνοψίζονται καλύτερα στην τελική εικόνα ενός αισιόδοξου Τραμπ που χαμογελά και ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο – σχεδόν 100 χρόνια και δεκάδες χιλιάδες «ομιλούσες ταινίες» αργότερα – κανένα άλλο τέλος δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει. «Γι' αυτό ο Τσάπλιν ήταν ιδιοφυΐα», λέει ο Βανς. «Γι' αυτό ήταν μοναδικός στο είδος του».

Ο Τσάρλι Τσάπλιν με τη σύζυγό του στο σπίτι τους στην Ελβετία, το 1973 (Από το ντοκιμαντέρ «The Gentleman Tramp»)