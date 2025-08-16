Ο Μπρέντ Πέτγουεϊ παντρεύτηκε: Ο γάμος στην Κρήτη και η Ελληνίδα σύντροφος του

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Μπρεντ Πέτγουεϊ και η Στέλλα Λαγουδάκη το βράδυ της Παρασκευής (15/8) στο Ρέθυμνο, εκεί όπου ένωσαν τις ζωές τους με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού και του Ρεθύμνου έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στην Κρήτη για χάρη της αγαπημένης του και άλλοτε βολεϊμπολίστριας, με την οποία είχε κάνει πολιτικό γάμο τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγο πριν εκείνη γεννήσει το παιδάκι τους.

Ποια είναι η σύντροφος του Πέτγουεϊ, Στέλλα Λαγουδάκη

Η Στέλλα Λαγουδάκη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 25 Απριλίου 1987 και ξεχώρισε από νωρίς για το ταλέντο της στο βόλεϊ. Με ύψος 1,82 μ., αγωνίστηκε ως ακραία, θέση που απαιτεί δύναμη και εκρηκτικότητα.



Ξεκίνησε την καριέρα της στον ΟΠΕ Ρεθύμνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αρκετούς συλλόγους της Α1, μεταξύ αυτών η ΑΕΚ, το Μαρκόπουλο, ο Πανελλήνιος, ο Πανναξιακός και φυσικά ο Παναθηναϊκός, όπου μεταγράφηκε το καλοκαίρι του 2016. Στη διάρκεια της πορείας της κατέκτησε τίτλους MVP αγώνων, ενώ έμεινε γνωστή για την αγωνιστικότητά της και τη μαχητική της ψυχή.



Το 2019 στάθηκε άτυχη, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ωστόσο η παρουσία της στα ελληνικά γήπεδα είχε ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα.