Ο νέος Χάτσικο: Ο σκύλος που δεν εγκατέλειψε ποτέ το αφεντικό του

Την ανιδιοτελή αγάπη των ζώων προς τους ανθρώπους αποδεικνύει ένα βίντεο που ανήρτησε ένας πολιτικός από την Ουκρανία και δείχνει έναν σκύλο να προσπαθεί να μπει σε ένα ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τα όσα μπορεί να καταλάβει κανείς ο ιδιοκτήτης του τετράποδου αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας στη μέση του δρόμου και ειδοποιεί το ασθενοφόρο. Ωστόσο έχει μαζί του και τον σκύλο του που έχει βγάλει βόλτα. Οι διασώστες επιβιβάζουν τον ασθενή στο όχημα ωστόσο ο σκύλος με ένα σάλτο μπαίνει και αυτός μέσα θέλοντας να συνοδεύσει τον ιδιοκτήτη του παντού.

Ο ένας διασώστης βγάζει τον σκύλο από το αυτοκίνητο, ενώ ο άλλος κλείνει τις πίσω πόρτες του οχήματος και πηγαίνει στη θέση του οδηγού για να ξεκινήσει η διακομιδή σε κάποιο νοσοκομείο. Ωστόσο οι διασώστες έχουν υπολογίσει χωρίς τον τετράποδο φίλο του ασθενή.

Το σκυλί αρχίσει να γαβγίζει και επιχειρεί να μπει μποστά από το ασθενοφόρο αναγκάζοντας τον οδηγό να σταματήσει ώστε να μην το πατήσει. Όταν το ασθενοφόρο ξεκινά ο σκύλος με αποφασιστικότητα μπαίνει μπροστά από το ασθενοφόρο αναγκάζοντάς το πλήρωμά του να το ακινητοποιήσει.

A dog could not let its owner go to the hospital without it.



Watch till the end. pic.twitter.com/9FfKWLEJns