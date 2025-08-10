Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Ήχησε 112 «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μοσινούπολη.

Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Ενεργοποίηση Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να μην επεκταθεί το μέτωπο, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης_ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κομοτηνή. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες , μια ομάδα πεζοπόρου της #7ης_ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025