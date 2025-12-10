Ο νόστος για τη Βουλή και ο... τσαρουχόδρομος

Στους γνώριμους διαδρόμους της Βουλής βρέθηκε ο Κώστας Τασούλας, σχεδόν ένα χρόνο μετά από τη «μετακόμιση» στην Ηρώδου Αττικού.

Ο πρώτος πολίτης της χώρας, αφότου εγκαινίασε την έκθεση «Το δικό μας Σύνταγμα, 1975 - 2025» στην αίθουσα των Τροπαίων, πέρασε από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τους οποίους ομολογουμένως δεν έχει λησμονήσει.



Η… νοσταλγία ήταν έκδηλη. «Η Βουλή είναι νοσταλγία. Εκεί», είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εννοώντας το Προεδρικό Μέγαρο, «έχει περισσότερη εθιμοτυπία. Όλα είναι θέμα προσαρμογής».



Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν του έλειψαν τα παλιά κοινοβουλευτικά του λημέρια, σχολίασε, με το γνωστό ηπειρώτικο φλέγμα: «Πολύ! Άλλο που δεν το δείχνω, είμαι… αυτοελεγχόμενος ευσυγκίνητος!».

Ο Κώστας Τασούλας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το διάδοχό του στο αξίωμα Νικήτα Κακλαμάνη, σημειώνοντας πως είναι ο μόνος που δεν χρειάστηκε φροντιστήριο, μιας και γνώριζε ήδη τα πάντα και τους πάντες στη Βουλή.

Αναφέρθηκε δε και στην περιβόητη τέντα του περιπτέρου χαμηλά στη Βασιλίσσης Σοφίας που εμπόδιζε τη διαδρομή των ευζώνων, ενημερώνοντας πως με τη συνδρομή του Δήμου, αλλά και της Βουλής, το ζήτημα - μικρό, άλλα άκρως ενοχλητικό όπως το χαρακτήρισε - λύθηκε κι έτσι ο…τσαρουχόδρομος άνοιξε.

