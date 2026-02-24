Ο Ντι Γκρεγκόριο και η οικογένειά του δέχονται απειλητικά μηνύματα από οπαδούς της Γιουβέντους

Η Γιουβέντους διανύει μια πολύ άσχημη αγωνιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να μην ξεφεύγει κανείς από την γκρίνια και το άσχημο κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων της γηραιάς κυρίας.

Ένας από τους παίκτες που κατηγορείται, με την κατάσταση όμως να ξεφεύγει από το φυσιολογικό, είναι ο Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο. Ο Ιταλός πορτιέρε και η οικογένειά του έχουν βρεθεί στο στόχαστρο τις τελευταίες μέρες, καθώς δέχονται διαδικτυακές απειλές, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλους τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι απειλές από μερικούς θρασύδειλους οπαδούς ξέφευγαν, καθώς φτάσανε μέχρι και στο σημείο να απειλήσουν την ζωή του, αλλά και την σωματική ακαιρεότητα μελών της οικογένειάς του.

Το κλίμα έγινε ακόμα πιο βαρύ μετά από την ήττα από την Κόμο το Σάββατο (21/2) στο Allianz Stadium, όταν και έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και υβριστικών συνθημάτων από μερίδα οπαδών οι οποίοι αμφισβητούσαν την αξία του ως τερματοφύλακα για την Γιουβέντους, ενώ στάθηκαν και σε φήμες που λένε ότι υποστηρίζει την Ίντερ. Το σίγουρο είναι πως ο Ιταλός τερματοφύλακας περνά μια από τις δυσκολότερες φάσεις στην καριέρα του, με τέτοια περιστατικά να είναι απαράδεκτα πρός οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή.