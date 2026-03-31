Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει και επίσημα αεροδρόμιο που φέρει το όνομα του

Η πολιτεία της Φλόριντα προχώρησε σε μια απόφαση με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς το διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς μετονομάζεται επισήμως σε «Διεθνής Αερολιμένας προέδρου Τραμπ». Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από την υπογραφή σχετικού νομοσχεδίου από τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με σημαντική πλειοψηφία τόσο από τη Βουλή της Φλόριντα όσο και από τη Γερουσία της πολιτείας, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή πολιτική στήριξη για την πρωτοβουλία.

Η μετονομασία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη FAA, η ονομασία ενός αεροδρομίου αποτελεί τοπική απόφαση και δεν απαιτεί ομοσπονδιακή έγκριση. Ωστόσο, η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των αεροναυτικών χαρτών, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων πλοήγησης ώστε να αντανακλούν τη νέα ονομασία. Παράλληλα, εξετάζεται και η αλλαγή του τριγράμματου κωδικού του αεροδρομίου από PBI σε DJT, μια κίνηση που, αν εγκριθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση της υποδομής με το όνομα του Τράμπ.

Πόσο κοστίζει η μετονομασία του αεροδρομίου

Το οικονομικό κόστος της μετονομασίας δεν είναι αμελητέο. Ο προϋπολογισμός της Γερουσίας της Φλόριντα περιλαμβάνει περίπου 2,75 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την αντικατάσταση πινακίδων, την ενημέρωση ανακοινώσεων, την προσαρμογή συστημάτων επικοινωνίας και την ανανέωση εξοπλισμού και υλικών προβολής. Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Υποστηρικτές της κίνησης τη θεωρούν ως αναγνώριση της επιρροής και της σχέσης του Τράμπ με την περιοχή, ενώ επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για την πολιτικοποίηση δημόσιων υποδομών.

Σε κάθε περίπτωση, η μετονομασία του αεροδρομίου αποτελεί μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την ευρύτερη εικόνα της περιοχής στον διεθνή αεροπορικό χάρτη.