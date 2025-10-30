Ο Όμιλος Sani/Ikos και το Impact Hub συμπράττουν για το βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα

Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos και το Impact Hub Athens, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του 10ου Cassini Hackathon, μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην αξιοποίηση δεδομένων από ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα (όπως το Copernicus, το Galileo και το EGNOS) για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων βιώσιμου τουρισμού.

Με πρωτοβουλία του Impact Hub Athens και του Ομίλου Sani/Ikos, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δέκα διοργανώτριες χώρες του φετινού Hackathon, το οποίο θα διεξαχθεί με κοινή μεθοδολογία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με ταυτόχρονη διάχυση των λύσεων που θα προκύψουν.

Το Cassini Hackathon Greece τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, υβριδικά (δια ζώσης και online), από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2025 στο Impact Hub Athens, με κεντρικό θέμα το βιώσιμο τουρισμό.

Το Hackathon φιλοδοξεί να φέρει κοντά νέους, φοιτητές και επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς – επιχειρηματίες, ερευνητές, σχεδιαστές και data scientists – ώστε να αναπτύξουν καινοτόμες και εφαρμόσιμες ιδέες που να απαντούν στις σημερινές προκλήσεις του τουριστικού κλάδου, από τη διαχείριση πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έως την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Παράλληλα, θα αποτελέσει την πρώτη συνάντηση σημαντικών stakeholders του χώρου, καθώς θα παρευρεθούν μέλη της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, σε διαδραστικούς διαλόγους με τις συμμετέχουσες ομάδες, που ενισχύουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων.

«Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Impact Hub Athens, δημιουργούμε έναν πλαίσιο συνεργασίας και πειραματισμού, φέρνοντας κοντά διαφορετικούς φορείς αλλά και ειδικούς, ώστε να ανταλλάξουμε γνώση, να εξερευνήσουμε νέες ιδέες και να προωθήσουμε την καινοτομία προς ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και φιλικό προς τις κοινωνίες και το περιβάλλον τουριστικό μοντέλο» ανέφερε η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos.

Το 10ο Cassini Hackathon διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό πάνελ μεντόρων, που συνδυάζει εμπειρογνώμονες από το χώρο της διαστημικής τεχνολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Η συμμετοχή των καταξιωμένων επαγγελματιών εξασφαλίζει ότι οι ομάδες του Hackathon θα λάβουν υψηλού επιπέδου καθοδήγηση, ενισχύοντας την ποιότητα των προτάσεων και τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων με πραγματικό αντίκτυπο στον βιώσιμο τουρισμό. Μεταξύ των μεντόρων περιλαμβάνονται:

Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos

ESG Senior Director του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos Αγγελική Παπαγεωργίου , Events Manager, ΣΕΤΕ

, Events Manager, ΣΕΤΕ Δήμητρα Νινιού , Senior Corporate Communications Manager,

, Senior Corporate Communications Manager, MARKETING GREECE

Έλενα Νικητοπούλου , International PR & Communications Manager,

, International PR & Communications Manager, MARKETING GREECE

Stefan Schneider , Space Downstream Entrepreneurship Officer, MDI, EUSPA

, Space Downstream Entrepreneurship Officer, MDI, EUSPA Ρηνέτα Μίτση , Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας, Όμιλος Goody’s–Everest

, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας, Όμιλος Goody’s–Everest Κιάρα Κόντη , Εταίρος – Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξη, EY Ελλάδος

, Εταίρος – Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξη, EY Ελλάδος Βάσω Κωτσάκη , Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας, TÜV Austria Hellas

, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας, TÜV Austria Hellas Κώστας Μαυρόπουλος , Head of Sustainability and Water Related Engineering Division, TÜV Austria Hellas

, Head of Sustainability and Water Related Engineering Division, TÜV Austria Hellas Κωνσταντίνος Χοϊδάς , New Initiative Director, Lamda Development

, New Initiative Director, Lamda Development Μπέττυ Τσακαρέστου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο Εκπρόσωποι της τεχνολογικής κοινότητας από τις εταιρείες CAIUS και The UX Prodigy

«Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Sani/Ikos έρχεται να επιβεβαιώσει πως το μέλλον του τουρισμού στην Ελλάδα περνάει μέσα από τη συνεργασία, την καινοτομία και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κοινό χώρο διαλόγου και συνδημιουργίας, όπου επιχειρήσεις, φορείς, ερευνητές και πολίτες θα συνθέτουν λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των προορισμών. Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να γίνει μοχλός κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναγέννησης, και αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Δημήτρης Κοκκινάκης, Συνιδρυτής του Impact Hub Athens.

Η συνεργασία του Impact Hub Athens με τον Όμιλο Sani/Ikos επεκτείνεται πέρα από τη διοργάνωση του Cassini Hackathon και θα αναπτυχθεί μέσα από μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που θα υλοποιηθούν έως και το 2026.

Οι δύο φορείς, κεφαλαιοποιώντας τη συστηματική τους δράση και τεχνογνωσία σε θέματα αειφορίας και βιώσιμου τουρισμού, θα ενισχύσουν τη σύνδεση ανάμεσα στην επιχειρηματική και την επιστημονική κοινότητα, εστιάζοντας στην καινοτομία, την πράσινη τουριστική ανάπτυξη και τη θωράκιση των προορισμών.