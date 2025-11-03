Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το έργο του Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Βέροιας

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για κοινωνική προσφορά και στήριξη των ευπαθών ομάδων, προχώρησε σε δωρεά φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων προς τον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Βέροιας.

Η δωρεά αυτή αφορά προϊόντα από τις εταιρείες ΒΙΑΝ, ΒΙΑΝΕΞ και Invicta, και στοχεύει στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου του Συλλόγου και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υποδομών του Κέντρου, το οποίο προσφέρει καθημερινά σημαντικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης, προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, σκορπίζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία στους ωφελούμενους του Κέντρου.

Ο Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Βέροιας δραστηριοποιείται από το 2009 με αφοσίωση και συνέπεια στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, προάγοντας την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τον εμπλουτισμό της καθημερινότητάς τους.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δήλωσε: «Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας στον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ. Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά το σημαντικό έργο που επιτελεί ο Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Αναπηρία στη Βέροια και να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η αλληλεγγύη και οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν πραγματικότητα για όλους.»

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύοντας δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.