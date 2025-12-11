O ΟΠΕΚΕΠΕ «έπαθε» ΕΛΤΑ

Δε ξέρω τι λένε για τον Τσιάρα οι νεοδημοκράτες αλλά εγώ βλέπω ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να μπει μπροστά και να «φάει το ξύλο» για το αγροτικό πριν φτάσουν τα «πυρά» στην καρδιά της πρωθυπουργικής έδρας.

Και εκείνος όπως οι υπόλοιποι- που όπως θα διαβάσετε από τον Μουρελάτο - του τα έσουραν κανονικά, με σταυρό εκλέγεται και μάλιστα σε μια περιοχή όπου το αγροτικό βράζει για τα καλά. Το ταμείο βέβαια γίνεται πάντα στο τέλος.

Από τη χθεσινή μάζωξη των νεοδημοκρατών στην Πειραιώς... ξεχώρισε η συμμετοχή του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά, ανθρώπου της ΑΑΔΕ, ο οποίος έστησε για περίπου μιάμιση ώρα τους βουλευτές με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να γίνουν έξαλλοι.

Δεν ήθελαν άλλωστε και κάποια ιδιαίτερη αφορμή αφού το κλίμα ήταν ήδη ιδιαίτερα τεταμένο.

Είναι το δεύτερο περιστατικό συμπεριφοράς κρατικού αξιωματούχου που αντιμετωπίζουν οι βουλευτές μετά από τα όσα έζησαν με τα ΕΛΤΑ και αυτό καθόλου δεν αρέσει στους «γαλάζιους» που εκτός από τα όσα ακούν από τους ψηφοφόρους τους έχουν να αντιμετωπίσουν και τους «υπεράνω» της κρατικής μηχανής.

Σημεία των καιρών.



