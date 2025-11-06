Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμφωνία για υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ UFBB μέσω μεταβίβασης της εταιρείας TERNA FIBER

Ο OTE ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, στην οποία έχει κατακυρωθεί το έργο “Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband” (UFBB). Στο πλαίσιο του UFBB, η TERNA FIBER έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία υποδομών που θα εξασφαλίζουν υπερυψηλές ταχύτητες Internet, σε τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες του έργου, καλύπτοντας 480.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, δυνάμει των συμφωνιών αυτών ο ΟΤΕ θα αποκτήσει, αντί συμβολικού τιμήματος: (α) αρχικά από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το 100% της θυγατρικής της εταιρείας ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, η οποία κατέχει το 50,1% των μετοχών της TERNA FIBER και (β) στη συνέχεια από την GRID TELECOM A.E. το 49,9% των μετοχών της TERNA FIBER. Οι συναλλαγές τελούν υπό τις αντίστοιχες εγκρίσεις της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Το έργο UFBB, το οποίο αποτελεί Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (έργο ΣΔΙΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 26ετή περίοδο παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατασκευής). Από το 2023, ο ΟΤΕ υλοποιεί το έργο σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, ενώ με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο ΟΤΕ θα αναλάβει το σύνολο του έργου.

Η κίνηση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του ΟΤΕ για την επέκταση της κάλυψης δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε όλη την επικράτεια, με στόχο την παροχή υπερυψηλής και αξιόπιστης συνδεσιμότητας. Το έργο UFBB αποτελεί καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας της χώρας και την επιτάχυνση της μετάβασης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων στο δίκτυο οπτικών ινών. Μέσα από το ολοκληρωμένο συνολικό έργο UFBB θα καλυφθούν περίπου 860.000 γραμμές σε όλη την Ελλάδα.