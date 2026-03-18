Ο Παναθηναϊκός πάλεψε αλλά ηττήθηκε εκ νέου (3-0) από τη Βαλεφόλια στον τελικό του CEV Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε στον δεύτερο τελικό αλλά ηττήθηκε από τη Βαλεφόλια με 3-0 σετ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το CEV Challenge Cup.

Οι «πράσινες» χρειάζονταν νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ για να κατακτήσουν τον τίτλο κατευθείαν ή νίκη με 3-2 σετ ώστε ο νικητής να κριθεί σε «χρυσό» σετ. Η Βαλεφόλια από την άλλη έψαχνε απλά μία νίκη, με οποιοδήποτε σκορ και το κατάφερε μέσα σε 100 λεπτά.

To «Μ. Λιούγκας» ήταν κατάμεστο με τους οπαδούς να στηρίζουν την ομάδα του Παναθηναϊκού και να τραγουδούν ασταμάτητα ενώ στο πλευρό της ομάδας ήταν κι ο διεθνής ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» Παύλος Παντελίδης και οι μπασκετμπολίστες του «επτάστερου» Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ.

Η εξέλιξη του τελικού

Το παιχνίδι βρήκε τις Ιταλίδες μπροστά στο σκορ με 1-4 ωστόσο η Μπένετ απάντησε και με λάθη στο σερβίς και των δύο ομάδων η διαφορά παρέμεινε στους τρεις πόντους με 6-9. Η Βαλεφόλια επανάφερε το +5 στο 8-13 αλλά οι πράσινες με τη Μπένετ μείωσαν και πάλι τη διαφορά με τρεις σερί πόντους για το 11-13. Η Γουάιτ κράτησε κοντά τη διαφορά με 13-14 αλλά οι παίκτριες του Αντρέα Πιστόλα απάντησαν για το +3, με 14-17.

Η Βαλεφόλια κατάφερε να επαναφέρει το μεγάλο προβάδισμα με μπλοκ της Μπίτσι στη Μπένετ στο 15-21 αλλά η διαγώνια του Παναθηναϊκού και η Γουάιτ μείωσαν με επιτυχημένες επιθέσεις στο 17-22. Μετά από λάθος στο «πράσινο» σερβίς έγινε το 17-23 αλλά η Μπένετ από τη διαγώνιο κι η Στράντζαλη από την πάιπ μείωσαν σε 19-23. Η Λαμπκόφσκα με πανέξυπνο πλασέ έκλεισε τη διαφορά στο 20-23 αλλά η Μπίτσι έδωσε το setball στη Βαλεφόλια και μετά από λάθος επίθεση της Μπένετ διαμορφώθηκε το τελικό 20-25, για το 0-1 στα σετ.

Οι «πράσινες» μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο σετ και με τρία διαδοχικά μπλοκ από τις Μπένετ, Σάμανταν και Γουάιτ έφτασαν από το 5-2 στο 8-2. Η Μπένετ διατήρησε το +6 στο σκορ ενώ μετά από λάθος πάσα των Ιταλίδων το σκορ έφτασε στο 10-3 κι η Μπένετ με άσσο έστειλε στο +8 τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε ένα λάθος στο σερβίς του όμως η Γουάιτ με μπλοκ άουτ κράτησε το +8, με 13-5. Η Βαλεφόλια με μπλοκ της Μπίτσι μείωσε σε 13-8 ενώ με επιθέσεις και άσσο της Κάντι η διαφορά έκλεισε σε 14-11. Γουάιτ και Μπένετ με κερδισμένα μπλοκ άουτ επανάφεραν το +5 με 17-12 αλλά η Ουνγκουρεάνου με επίθεση και άσσο έκανε το 17-15 αναγκάζοντας σε τάιμ άουτ τον Κιαπίνι.

Η Κωνσταντινίδου με πλασέ πέτυχε το 19-16 αλλά στη συνέχεια με επίθεση της Μπίτσι και μπλοκ της Κάντι η διαφορά έκλεισε στον πόντο. Μετά από σφάλμα της Σάμανταν έγινε η ισοπαλία σε 20-20 κι η Κάντι στο πέναλτι έδωσε το προβάδισμα στη Βαλεφόλια. Γουάιτ και Χατζηευστρατιάδου έκαναν το 22-21 και η Σάμανταν με άσσο έστειλε στο +2 τη διαφορά. Η Μπίτσι ήταν ασταμάτητη για το 23-23 και με μπλοκ της Κάντι η Βαλεφόλια πήρε το setball. Οι «πράσινες» ισοφάρισαν σε 24-24 αλλά η Βαλεφόλια πήρε ξανά το setball στο 25-26 και με την Μπούντιγκαν έγινε το 0-2 στα σετ, με 25-27.

Στο ξεκίνημα του τρίτου σετ ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα με την Μπένετ και τη Σάμανταν με 4-2 ενώ η Λαμπκόφσκα κράτησε το +2 με άσσο στο 8-6. Η Βαλεφόλια πίεσε και ισοφάρισε με μπλοκ της Κάντι σε 8-8 ενώ στη συνέχεια πήρε το προβάδισμα με 10-11. Η ιταλική ομάδα ήταν ασταμάτητη με την Μπίτσι να κάνει το 11-15. Οι «πράσινες» προσπάθησαν να μειώσουν αλλά μετά από άουτ σερβίς της Μπένετ έγινε το +7 με 12-19.

Η Λαμπκόφσκα μείωσε με μπλοκ άουτ αλλά με τέσσερις διαδοχικούς πόντους η Βαλεφόλια έκανε το 13-23. Οι παίκτριες του Αντρέα Πιστόλα πήραν το matchball στο 14-24 και παρά τις δύο επιθέσεις των «πρασίνων» για το 16-24 διαμόρφωσαν το τελικό 16-25, το οποίο έδωσε τη νίκη με 0-3 σετ στις φιλοξενούμενες.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 25-27, 16-25)

