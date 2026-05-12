Ο Παναθηναϊκός «βάζει φωτιά» στη νεοδημοκρατική μάζωξη του Lolita's

Έναν απρόσμενο…αντίπαλο απέκτησε από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδος η προγραμματισμένη εδώ και καιρό σύναξη περίπου 25 «γαλάζιων» βουλευτών στο γνωστό ιταλικό στέκι του Ψυχικού «Lolita’s».

Η αποτυχία της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναικού να τελειώσει τη σειρά με τη Βαλένθια στο Game 3 και 4 στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ την οδήγησε και σε 5ο παιχνίδι στη Roig Arena στην Ισπανία.

Κομβική λεπτομέρεια:

Ο κρίσιμος αγώνας ξεκινά αύριο το βράδυ στις 22:00, την ώρα, που οι γαλάζιοι βουλευτές είναι προγραμματισμένο να βρίσκονται στο prive του εστιατορίου. Απολύτως λογικό ορισμένοι – μπασκετοφίλοι ή Παναθηναικοί – να προτιμήσουν την αδρεναλίνη του Game 5, που δίνει εισιτήριο για το Final 4 της Αθήνας αντί για την πολιτική ζύμωση εν όψει του τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Πάντως, η στήλη πληροφορείται πως οι διαρροές/απουσίες δεν θα είναι πολλές και σε κάθε περίπτωση μετρημένες στο δάχτυλο του ενός χεριού. Τώρα πόσοι εκ των γαλάζιων βουλευτών θα είναι με το…κινητό ανά χείρας και πόσοι θα στοχοπροσηλωθούν στις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις της συγκυρίας θα το μάθουμε σε λίγες ώρες.