Ο ΠΣΑΕ ΜΜΕ στο EURO ποδοσφαίρου Τύπου στη Λιθουανία

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλούμενων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης θα συμμετέχει με 10μέλη αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης που θα γίνει το χρονικό διάστημα 11/9 έως 14/9 στη Λιθουανία.

H πόλη που θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση είναι η Druskininkai, θέρετρο στα νότια της χώρας. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στο ολοκαίνουργιο αθλητικό κέντρο «Druskininkai», το οποίο διαθέτει φυσικό χόρτο, χωρητικότητας 1.500 ατόμων και έχει ήδη φιλοξενήσει αγώνες του UEFA Women’s Nations League και αγώνες της Εθνικής Νεανίδων της Λιθουανίας.

Διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου είναι η ομοσπονδία Λιθουανών αθλητικών δημοσιογράφων και η Ένωση Δημοσιογράφων της Λιθουανίας. Συμμετέχουν 14 ομάδες εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης από ευρωπαϊκές χώρες: Λιθουανία, Ελλάδα (Π.Σ.Α.Ε ΜΜΕ), Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Τσεχία, Γεωργία, Αρμενία, Λευκορωσία, Λετονία, Εσθονία, Ουκρανία.

Βασικοί υποστηρικτές της προσπάθειας του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στην παρθενική συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο εξωτερικό είναι το Υπουργείο Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης. Παράλληλα, η αντιπροσωπευτική ομάδα των εργαζομένων έχει την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας (Υπουργείο Εξωτερικών) και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Χορηγοί της εκπροσώπησης του Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ στο τουρνουά της Λιθουανίας είναι η κατασκευαστική εταιρεία «Α4 Βuildings», η εταιρεία «Διεθνής Αθλητική» (ADMIRAL), η οικονομική ιστοσελίδα «ΕURO2DAY» και η εταιρεία επαγγελματικής ένδυσης «2A Handmade Athens».