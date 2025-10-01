Ο ΣΕΛΠΕ στη ΔΕΘ: H Ελληνική Λιανική στην Πρώτη Γραμμή

Με εξωστρέφεια, θετικό κλίμα και διάθεση ουσιαστικής επαφής με το κοινό, ο ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας) συμμετείχε για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Το περίπτερό του εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες επισκέπτες μέσα σε μόλις 9 ημέρες. Πολίτες, επαγγελματίες, νέοι και οικογένειες σταμάτησαν για να γνωρίσουν τον κόσμο της οργανωμένης λιανικής από κοντά, να απολαύσουν τον κερασμένο καφέ και να πάρουν μέρος στα παιχνίδια και τις δράσεις του Συνδέσμου.

Η πιο αγαπητή δράση του περιπτέρου ήταν ο διαδραστικός “Τροχός του ΣΕΛΠΕ”, στον οποίο συμμετείχαν πάνω από 5.500 επισκέπτες! 2.500 τυχεροί κέρδισαν δώρα, τα οποία προσέφεραν επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου, απέκτησαν μια νέα εικόνα για το τι σημαίνει σύγχρονο λιανεμπόριο και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

Στο Περίπτερο 15 της ΔΕΘ, ο ΣΕΛΠΕ δεν παρουσίασε απλώς τις δράσεις και το όραμά του – προσκάλεσε τους επισκέπτες σε μια ανοιχτή, φιλόξενη εμπειρία, δείχνοντας έμπρακτα πως θέτει τον καταναλωτή στο επίκεντρο.

Ο ΣΕΛΠΕ έδειξε πως το retail δεν είναι μόνο νούμερα και καταστήματα, αλλά άνθρωποι, σχέσεις και εμπειρίες. Από επαγγελματίες του χώρου μέχρι απλούς επισκέπτες – όλοι είχαν θέση σε αυτό το περίπτερο.





