Ο Μπαράκ Ομπάμπα το είχε στην κορυφή της λίστας με τα αγαπημένα του βιβλία για το 2023. Εκτός από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ωστόσο, το «The Heaven & Earth Grocery Store» έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή ως ένα από τα κορυφαία βιβλία του 2023 από τον NPR.

Όπως έγινε γνωστό, η A24 και η εταιρεία παραγωγής του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) Amblin Entertainment ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το διάσημο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα και μουσικού Τζέιμς Μακμπράιντ (James McBride). Αν και το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, προς το παρόν ο διάσημος σκηνοθέτης θα αναλάβει μόνο την παραγωγή, αναφέρει το Deadline.



Το «The Heaven & Earth Grocery Store» αφηγείται την ιστορία μιας παρέας μαύρων και Εβραίων που μένουν μαζί στη συνοικία Τσίκεν Χιλ, στο Πότσταουν της Πενσυλβάνια, κατά τις δεκαετίες του '20 και του '30. Το βιβλίο όμως ξεκινά αρκετά χρόνια μετά, το 1972 με την ανακάλυψη ενός σκελετού σε ένα πηγάδι.



Τα αγαπημένα του Μπαράκ Ομπάμα

Η λίστα με τα αγαπημένα βιβλία του Μπαράκ Ομπάμα για το 2023 ξεκινά με το «The Heaven & Earth Grocery Store» του James McBride και συνεχίζεται με τα ακόλουθα: Benjamin Labatut - «The Maniac», Matthew Desmond - «Poverty, By America», Safiya Sinclair - «How to Say Babylon», David Grann - «The Wager», Chris Miller - «Chip War», Lauren Groff - «The Vaster Wilds», Sarah Bakewell - «Humanly Possible», Jonathan Eig - «King: A Life», Abraham Verghese - «The Covenant of Water», Jonathan Rosen - «The Best Minds», S.A. Cosby - «All the Sinners Bleed», Tim Alberta - «The Kingdom, the Power, and the Glory», Patricia Evangelista - «Some People Need Killing», Paul Harding - «The Other Eden».