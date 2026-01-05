Ο Τόμας Τούχελ άλλαξε τη ζωή της οικιακής βοηθού του - Το χειρουργείο και η βίλα στις Φιλιπίννες

Ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ δε σταματάει να συγκινεί με τις πρωτοβουλίες του.

Ο Γερμανός τεχνικός έχει αποχωρήσει από το Παρίσι, όπου βρέθηκε για να καθοδηγήσει την Παρί Σεν Ζερμέν, εδώ και 5 χρόνια. Αυτό, βέβαια σημαίνει ότι ξέχασε την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων εκείνων που τον βοήθησαν όσο διέμενε στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η σχέση ζωής με την οικιακή βοηθό και η εγχείρηση καρδιάς

Ο Τόμας Τούχελ παρέμεινε στο Παρίσι για 2,5 χρόνια. Μόλις εγκαταστάθηκε στην περιοχή Hauts-de-Seine, προσέλαβε από κοινού με την τότε σύζυγό του, Σίσι μία οικιακή βοηθό από τις Φιλιππίνες για να τους βοηθήσει με το νοικοκυριό.

Ο Τούχελ και η οικογένειά του εντυπωσιάστηκαν αμέσως με την εργατικότητα της οικιακής βοηθού, η οποία συχνά δούλευε υπερωρίες για να τους εξυπηρετήσει. Ήταν πάντοτε διαθέσιμη για αυτούς.

Με τον καιρό, ο δεσμός ανάμεσά τους έγινε πιο δυνατός. Όταν αποκαλύφθηκε στο ζευγάρι πως ο γιος της Φιλιπινέζας οικονόμου έπασχε από μία σοβαρή νόσο στην καρδιά, ο Τούχελ έσπευσε να τη βοηθήσει. Χρηματοδότησε την εγχείρηση του νεαρού και εξασφάλισε τις καλύτερες δυνατές ιατρικές παροχές.

Η βίλα στις Φιλιππίννες

Η εγχείρηση κρίθηκε επιτυχημένη και ο γιος της οικιακής βοηθού κατόρθωσε να αποκατασταθεί πλήρως. Ο Τόμας Τούχελ, ανακουφισμένος από την είδηση πως ο νεαρός είναι υγιής, ρώτησε την οικιακή βοηθό για τα όνειρά της.

Η Φιλιππινέζα οικονόμος του απάντησε πως ονειρεύεται να αγοράσει ένα σπίτι στις Φιλιππίνες. Ήθελε να συνταξιοδοτηθεί στην πατρίδα της, όμως ανησυχούσε πως δε θα τα καταφέρει, εξαιτίας οικονομικών λόγων.

Ο 52χρονος προπονητής εντυπωσιάστηκε με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού και απόφασισε να τη βοηθήσει να πραγματοποίησει το μεγάλο της όνειρο. Της αγόρασε μία βίλα στις Φιλιππίνες, εξασφαλίζοντάς της το σπίτι που ονειρευόταν.

Ο Τόμας Τούχελ αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν και το Παρίσι λίγες εβδομάδες αργότερα. Πλέον, καθοδηγεί την εθνική Αγγλίας, ενώ στο παρελθόν έχει προπονήσει τις Τσέλσι, Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ.