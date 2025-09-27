Οδοιπορικό στο στοιχειωμένο Allou Fun Park – Από τη δόξα στην εγκατάλειψη

Σκουριασμένα παιχνίδια, σπασμένες λάμπες, ξεθωριασμένες επιγραφές. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει σε έναν χώρο που μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν γεμάτος ζωή, γέλια και φωνές παιδιών. Τώρα, το πάρκο στο Ρέντη θυμίζει σκηνικό ταινίας τρόμου.

Από το «Ροντέο» στο Allou – Δύο εποχές διασκέδασης

Η ιστορία των θεματικών πάρκων στην Αττική γράφτηκε σε δύο «εποχές».

Η πρώτη ξεκίνησε το 1960 με το θρυλικό «Ροντέο» στον Άλιμο, το οποίο μέχρι το 1987 άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε γενιές επισκεπτών.

Η δεύτερη εποχή ήρθε το 2002 με το Allou Fun Park, που άνοιξε δίπλα στο Village Park και γρήγορα έγινε τόπος συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Ένα χρόνο αργότερα προστέθηκε το «Kidom», ειδικά για τα παιδιά.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Χρόνια δόξας και πλημμυρισμένα Σαββατοκύριακα

Τα πρώτα χρόνια ήταν εκρηκτικά: ουρές στα παιχνίδια, αδρεναλίνη, οικογένειες και παρέες που γέμιζαν το πάρκο ακόμα και καθημερινές. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, τίποτα δεν έδειχνε να απειλεί το Allou.

Κρίση και πανδημία – Τα πρώτα σύννεφα

Η οικονομική κρίση από το 2012 και μετά μείωσε δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα για ψυχαγωγία. Ύστερα ήρθε η πανδημία και τα lockdowns, που αποτέλεσαν ίσως το πιο σκληρό χτύπημα στη λειτουργία του πάρκου. Κι όμως, το Allou παρέμεινε ανοιχτό.

Το ατύχημα του 2022 που άλλαξε τα πάντα

Σεπτέμβριος 2022: στο παιχνίδι «La Isla», τέσσερις άνθρωποι εκσφενδονίζονται από βάρκα. Δύο τραυματίζονται σοβαρά.

Το σοκ ήταν τεράστιο και οι σκιές πάνω από το Allou βαριές. Η συζήτηση για την ασφάλεια πήρε φωτιά.

Φωτό αρχείου, Νίκος Χαλκιόπουλος/Intime

Το τελευταίο χτύπημα – Δεκέμβριος 2024

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, διακοπή ρεύματος αφήνει κόσμο εγκλωβισμένο σε μεγάλο ύψος για 20 λεπτά. Η εταιρία δήλωσε ότι τα συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν κανονικά, όμως ο θόρυβος στα social media ξύπνησε τις μνήμες του 2022. Λίγες μέρες αργότερα, ο Δήμος Νίκαιας – Ρέντη προχώρησε σε προσωρινό σφράγισμα.

Η αυλαία πέφτει οριστικά

Στις 10 Ιουνίου 2025, το Allou Fun Park ανακοίνωσε οριστική παύση λειτουργίας. Στις 16 Ιουνίου ακολούθησε και το Kidom. Οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στον αέρα, οι ταμπέλες από τα 20 χρόνια λειτουργίας ξεθωριάζουν στα κάγκελα και ο χώρος μένει βουβός.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Τι μένει πίσω – Και τι έρχεται μετά;

Σήμερα, μόνο τα σκονισμένα παιχνίδια θυμίζουν ότι εδώ υπήρχε κάποτε ζωή.

Το ερώτημα είναι αν θα δούμε ξανά θεματικό πάρκο τέτοιας κλίμακας στην Αττική ή αν η ανάμνηση του Allou θα μείνει απλώς μια γλυκόπικρη νοσταλγία.

Ένα είναι σίγουρο: η απουσία του ήδη φαίνεται.