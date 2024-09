Οι διατροφικές «παραξενιές» του Καρόλου και της Καμίλα - Τι δεν λείπει ποτέ από τα ντουλάπια τους;

Σε αποκαλύψεις για τις διατροφικές συνήθειες της μητέρας του, βασίλισσας Καμίλα, και του πατριού του, Βασιλιά Καρόλου προχώρησε ο Τομ Πάρκερ Μπόουλς, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο «Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III».

Λίγο πριν την κυκλοφορία του, μοιράστηκε κάποια αποσπάσματα με άρθρο του στη The Daily Mail, που δίνουν μία σαφή εικόνα για την καθημερινή διατροφή του βασιλικού ζεύγους της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με τον Τομ Πάρκερ Μπόουλς, η Καμίλα και ο Κάρολος τρώνε «απλό, υγιεινό και εποχιακό φαγητό». Τα γεύματά τους, όπως διευκρινίζει, επιμελείται ο σεφ του παλατιού, Μαρκ Φλαναγκαν, ο οποίος ταξιδεύει μαζί τους στις διάφορες κατοικίες τους.

Ο συγγραφέας περιγράφει τον Κάρολο ως έναν «αληθινό ήρωα του φαγητού που κάνει πράξη αυτό που πρεσβεύει» - ειδικά όταν πρόκειται για τη βιωσιμότητα των τροφίμων.

Τα ντουλάπια της κουζίνας του είναι συνήθως γεμάτα με «εποχιακά αγαθά από τα βασιλικά κτήματα», όπως «κυνήγι, μοσχάρι και αρνί», καθώς και φρούτα και λαχανικά όπως «μπιζέλια, φράουλες, σμέουρα και σέσκουλα».

Επίσης, αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς συχνά παραλείπει το μεσημεριανό του γεύμα για χάρη ενός χαλαρού απογευματινού τσαγιού, μία βασιλική παράδοση που ο Κάρολος λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και τηρεί πιστά.

Το απογευματινό τσάι συνοδεύεται συνήθως από «μακαρόν, βάφλες, μπισκότα, πραλίνες, αυγά ποσέ σε τοστ, σάντουιτς με κοτόπουλο, καπνιστό σολομό, ζαμπόν και μουστάρδα».

Όσο για τη μητέρα του, βασίλισσα Καμίλα, ο Τομ αποκάλυψε ότι συνήθως «τρώει ένα πολύ ελαφρύ γεύμα όπως ένα μπολ κοτόσουπα ή κάποιο πιάτο με καπνιστό σολομό».

Για το βραδινό τους, ο Κάρολος και η Καμίλα συνήθως επιλέγουν να φάνε κάτι χαλαρό που απέχει πολύ από την «επίσημη μεγαλοπρέπεια» και το πλούσιο μενού που χαρακτηρίζει τα επίσημα δείπνα του Παλατιού.