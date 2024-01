Οι Duran Duran στην Ελλάδα: Έρχονται στο Release Athens 2024

Την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024, η Πλατεία Νερού θα υποδεχτεί τους Duran Duran σε μία εντυπωσιακή συναυλία.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, «Danse Macabre» το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει ένα μεγάλο show βασισμένο στον πρωτοποριακό ήχο και ύφος του, τα οποία έχουν με συνέπεια διευρύνει τα όρια της μουσικής, της μόδας και της τέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας τους.

Η παρουσία τους στο Release Athens 2024 αποτελεί κομμάτι μιας σπουδαίας χρονιάς για τους Duran Duran, με sold-out εμφανίσεις στη Βρετανία, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Οι συναυλίες τους αποτέλεσαν συνέχεια της περίφημης περιοδείας «Future Past» και απέσπασαν διθυραμβικά σχόλια από τον Τύπο, όπως «εθνικός θησαυρός» (Times) και «μια πρώτης τάξεως επιβλητική εμφάνιση» (Clash).

Το νέο τους άλμπουμ περιλαμβάνει 13 κομμάτια με πρωτότυπο υλικό και θεματικές διασκευές αλλά και νέες εκτελέσεις των κλασικών και αγαπημένων τους τραγουδιών.

Το «Danse Macabre» αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, με τους τελευταίους να το περιγράφουν ως ένα «μεγάλο μακάβριο γλέντι» (Evening Standard), «σκέτη απόλαυση» (The Independent), «ένα κομψό, μεστό άλμπουμ με αίσθηση του χιούμορ» (The Line of Best Fit), «απόλυτα ψυχαγωγικό» (The Telegraph), ενώ η The Sun εκθείασε την «ενέργεια και τον ενθουσιασμό» του.

Οι Duran Duran έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ έχουν σημειώσει 21 Top 20 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πολυάριθμα βραβεία και οι διακρίσεις τους περιλαμβάνουν οκτώ Lifetime Achievement Awards, δύο βραβεία Grammy, δύο Brit Awards (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για «Outstanding Contribution to Music» το 2004) και ένα αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ. Έγραψαν το μοναδικό θέμα του James Bond που έφτασε στο #1 στις ΗΠΑ, ενώ ο David Lynch σκηνοθέτησε το εξαιρετικό «Duran Duran: Unstaged» το 2014.