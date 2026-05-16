Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων των playout της Super League και του Ολυμπιακού για την GBL

Η αγωνιστική δράση για τα playouts της Stoiximan Super League έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία, με την προτελευταία αγωνιστική να είναι το Σάββατο (16/5).

Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται σε δύσκολη θέση και θα κυνηγήσει την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο στην ΑΕΛ FC Arena, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί στις 19:00 από την Cosmote Sport 1.

Ο Αστέρας AKTOR θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Κηφισιά και να ψάξει την νίκη με την οποία θα «κλειδώσει» την σωτηρία του. Το ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα μεταδοθεί και αυτό στις 19:00 από το Nova Sports Prime.

Τέλος, ο Πανσερραϊκός θα παλέψει απέναντι στον Παναιτωλικό για να πάρει θετικό αποτέλεσμα και να κυνηγήσει τις πιθανότητές του για την σωτηρία. Η εν λόγω αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 19:00 από το Nova Sports 2.

Ο Ολυμπιακός έχει το μυαλό του στο Final Four της Αθήνας και θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το φετινό πρωτάθλημα και αντιμετωπίζει τον Κολοσσό Ρόδου στον 2ο αγώνα της σειράς. Το ματς θα το δείτε στις 16:15 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.