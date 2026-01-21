Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Τετάρτης (21/1) για το Champions League

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με σπουδαίες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Γαλατασαράι και της Λίβερπουλ με τη Μαρσέιγ.



Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:



Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης 19:45, Cosmote Sport 2 HD

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 19:45, Cosmote Sport 3 HD

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00, Cosmote Sport 8 HD

Γιουβέντους - Μπενφίκα 22:00, Cosmote Sport 3 HD

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 22:00, Cosmote Sport 2 HD

Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ 22:00, Cosmote Sport 6 HD

Νιουκάστλ - Αϊντχόφεν 22:00, Cosmote Sport 7 HD

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 22:00, Cosmote Sport 5 HD

Τσέλσι - Πάφος 22:00, Cosmote Sport 9 HD

Η δράση των ελληνικών ομάδων σε Eurocup, BCL και FIBA Europe Cup

«Γεμάτη» είναι η Τετάρτη με ευρωπαϊκές μάχες σε BCL, Eurocup και FIBA Europe Cup,καθώς ΑΕΚ, Καρδίτσα, Πανιώνιος, Περιστέρι και ΠΑΟΚ ρίχνονται σε αναμετρήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.



Η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για τη φάση των 16 του BCL, με την αναμέτρηση να κάνει τζάμπολ στις 19:00 και να μεταδίδεται από το Cosmotesport 4.



Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Τουρκ Τέλεκομ, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του Eurocup. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 19:30 και θα μεταδοθεί από τη Novasports Start.



Το Περιστέρι φιλοξενεί την Σαραγόσα, σε ένα κομβικό παιχνίδι για την πορεία των δύο ομάδων στο Europe Cup. Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSports 1.



O ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Σλοβακία για να αντιμετωπίσει την Πριεβίτζα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των 16 του Europe Cup. Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSports 3.

Η ώρα και το κανάλι του Ελλάδα-Ρουμανία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Η Ελλάδα θα κλείσει την παρουσία την στους ομίλους του Βελιγραδίου με ένα τελευταίο ματς απένατι στην πιο αδύναμη Ρουμανία.



Η Εθνική με μια εκπληκτική εμφάνιση πήρε τη νίκη με 15-13 απέναντι στην Ιταλία, στο πλαίσιο της πρωτελευταίας αγωνιστικής της Β' φάσης τη Δευτέρα 19/1 και εξασφάλισε από νωρίς την πρόκριση για τους «4» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς.



Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες θα μπουν στο ματς με τη Ρουμανία χωρίς να κυνηγούν τη νίκη. Μπορεί η αναμέτρηση να μην έχει διακύβευμα για καμία από τις δύο ομάδες, όμως η Ελλάδα θέλει να φτάσει στους «4» αήττητη και για να το κάνει πρέπει να πάρει άλλη μία νίκη.



Η αναμέτρηση θα είναι η τρίτη κατά σειρά που θα διεξαχθεί στην Belgrade Arena την Τετάρτη 19/1 στις 21:30 σε ώρα Ελλάδας. Η δημόσια τηλεόραση θα μεταδώσει ζωντανά την αναμέτρηση από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, όπως έχει κάνει σε όλο το πρωτάθλημα από την αρχή του.