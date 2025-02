Οι πίθηκοι καταλαβαίνουν την άγνοια ανθρώπων - Νέα έρευνα αποκαλύπτει τη νοημοσύνη τους

Οι πίθηκοι μπορούν να αντιληφθούν την άγνοια των άλλων και να τους καθοδηγήσουν στην εύρεση πληροφοριών, σύμφωνα με νέα έρευνα του Johns Hopkins University. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αποδεικνύει ότι οι πίθηκοι μπορούν να αναγνωρίσουν πότε κάποιος δεν γνωρίζει κάτι και να του το υποδείξουν, καταρρίπτοντας την πεποίθηση ότι αυτή η ικανότητα είναι αποκλειστικά ανθρώπινη.

Πώς λειτουργεί η νοημοσύνη των πιθήκων

Στην έρευνα συμμετείχαν τρεις αρσενικοί μπονόμπο – ο Nyota (25 ετών), ο Kanzi (43 ετών) και ο Teco (13 ετών) – που ζουν στο ερευνητικό κέντρο Ape Initiative. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ένας από τους επιστήμονες τοποθετούσε ένα φρούτο κάτω από ένα από τρία ποτήρια, ενώ ένας άλλος ερευνητής είτε έβλεπε πού βρισκόταν το φρούτο είτε όχι.

Όταν ο ερευνητής γνώριζε την τοποθεσία, οι πίθηκοι περίμεναν υπομονετικά να τους δώσει την ανταμοιβή. Όταν όμως ο ερευνητής δεν ήξερε πού βρίσκεται το φρούτο, οι πίθηκοι έσπευδαν να του το υποδείξουν, δείχνοντας με το δάχτυλο το σωστό ποτήρι.

Ο Chris Krupenye, καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογικών και Εγκεφαλικών Επιστημών του Johns Hopkins, εξηγεί:

"Η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τα κενά στη γνώση των άλλων αποτελεί τη βάση των πιο σύνθετων κοινωνικών συμπεριφορών, όπως η συνεργασία και η επικοινωνία. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι πίθηκοι διαθέτουν τις ίδιες νοητικές βάσεις με τον άνθρωπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι ικανότητες εξελίχθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια στους κοινούς μας προγόνους."

Οι πίθηκοι δείχνουν σημάδια προηγμένης σκέψης

Το πείραμα επιβεβαιώνει ευρήματα από το φυσικό περιβάλλον των χιμπατζήδων, όπου έχει παρατηρηθεί ότι προειδοποιούν τα μέλη της ομάδας τους για πιθανούς κινδύνους, όπως φίδια.

"Οι πίθηκοι όχι μόνο γνώριζαν πού βρισκόταν η τροφή, αλλά ταυτόχρονα καταλάβαιναν ότι ο συνεργάτης τους δεν είχε αυτή την πληροφορία. Αυτό δείχνει ότι μπορούν να διατηρούν δύο διαφορετικές οπτικές της ίδιας κατάστασης στο μυαλό τους," δήλωσε ο Krupenye.

Το μέλλον της έρευνας

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να μελετήσει περαιτέρω τα κίνητρα των πιθήκων και τον τρόπο που κατανοούν τις σκέψεις των άλλων.

"Αυτό που αποδείξαμε είναι ότι οι πίθηκοι επικοινωνούν για να αλλάξουν τη συμπεριφορά των συνεργατών τους," ανέφερε ο ερευνητής Luke Townrow. "Το επόμενο ερώτημα είναι αν μπορούν να αλλάξουν και την ίδια τους τη σκέψη ή τις πεποιθήσεις."

Η έρευνα αυτή αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη νοημοσύνη των ζώων και μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση της εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης.