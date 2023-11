Οι πρώτες εικόνες από την ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Νασράλα

Χιλιάδες Λιβανέζοι έχουν συγκεντρωθεί σε κεντρικές πλατείες της Βηρυτού για να παρακολουθήσουν την ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολάχ , Χασάν Νασράλα.

Ο σιίτης κληρικός δεν αποκλείεται να κηρύξει τον πόλεμο στο Ισραήλ σε αντίποινα για την Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα , μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς

Η ομιλία του γίνεται αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής και στη σκιά των πληροφοριών της Wall Street Journal πως η παραστρατιωτική οργάνωση Wagner θα δώσει στην ισλαμιστική οργάνωση βαρύ οπλισμό

