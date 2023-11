Παίρνει φωτιά η Μέση Ανατολή - Δεύτερο μέτωπο ανοίγει για το Ισραήλ στον Λίβανο

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η υφήλιος την δραματική πλέον κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς από χθες το απόγευμα κλιμακώθηκε και η ένταση με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε τη σφοδρότερη επίθεση της από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, στέλνοντας στο ισραηλινό έδαφος 19 ρουκέτες εκ των οποίων κάποιες έπληξαν την περιοχή Κιργιάτ Σμονά και προκάλεσαν φωτιά σε επιχειρήσεις και αυτοκίνητα.

ISRAEL: 🇮🇱 Just now, a rocket launched from Lebanon touched down in Kiryat Shmona, Israel, resulting in extensive property damage and fire. pic.twitter.com/5tU3ppK0Ji — Dr Vincent Sativa 🇺🇸 (@The_Weed_Shop) November 2, 2023

The Palestinian resistance in Lebanon, Hezbollah, announces the bombing of the occupied Kiryat Shmona and its surroundings in northern occupied Palestine with 12 missresponse to the Israeli Regime massacres against the people in Gaza.#Palestine #Hezbollah #Palestine#غزة_تنتصر pic.twitter.com/ytx6BiItC0 — Muhammad Khan (@globalaff274) November 2, 2023

#Israeli town #KiryatShmona today:

a father (wears a white t-shirt) enters to buy some food for him and 2 kids that stayed in the car. He hears sirens and runs to pick up the kids. A moment they enter the restaurant a #Hezbollah's rocket lands into a parking lot pic.twitter.com/uLqWdKoC5H — Alexander Pachanov 💔 (@AlexPashanov) November 2, 2023

Άμεσα ο ισραηλινός στρατός απάντησε με βολές πυροβολικού κατά θέσεων της Χεζμπολάχ , ενλω ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να μπουν στον Λίβανο και μάλιστα σε βάθος.

Αγωνία για την ομιλία Νασράλα

Σήμερα και σε λίγες ώρες ακρινώς μετά τη μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, σεΐχης Νασράλα αναμένεται να τοποθετηθεί με ομιλία του προς τον λαό του Λιβάνου και να ξεκαθαρίσει τι θα πράξει η οργάνωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το να ανοίξει το μέτωπο με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ θα σημάνει μια ακόμα σφοδρότερη σύγκρουση με απρόβλεπτες διαστάσεις για την ευρύτερη περιοχή. Η Χεζμπολάχ υπολογίζεται ότι έχει τουλάχιστον 20.000 μαχητές και ισάριθμους σε εφεδρεία, ενώ διαθέτει πολλαπλάσιο και ισχυρότερο οπλοστάσιο από αυτό της Χαμάς.

Επίσης η άμεση εμπλοκή της Χεζμπολάχ σε πολεμική σύγκρουση με το Ισραήλ – πέραν της ανταλλαγής ρουκετών και σποραδικών πυρών – θα αποτελεί μια σύγκρουση σχεδόν με το ίδιο το Ιράν αφού η σιιτική οργάνωση αποτελεί το μακρύ χέρι της Τεχεράνης στην περιοχή.

Πάντως η έμμεση εμπλοκή του Ιράν στις συγκρούσεις φαίνεται και από την πληροφορία που έδωσε πριν από λίγες ώρες ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος ανέφερε οτι ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε έφτασε στην Τεχεράνη από τη Ντόχα του Κατάρ με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Περικυκλωμένη η πόλη της Γάζας

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός έχει εισχωρήσει σε τέτοιο βαθμό στη Λωρίδα της Γάζας, που σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ άρματα μάχης και στρατιώτες έχουν φτάσει σε σημεία που δεν είχαν ξαναμπεί εδώ και 20 χρόνια. Ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης «Σιδερένια Σπαθιά», ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει την πόλη της Γάζας.

IDF soldiers wave the Israeli flag inside the Gaza Strip pic.twitter.com/GIbYBd5Z3u — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) November 2, 2023

Το βράδυ της Πέμπτης αραβικές πηγές μετέδιδαν ότι μετά από σφοδρές μάχες τα ισραηλινά στρατεύματα έκοψαν στα δύο τη Λωρίδα της Γάζας και πως οι επιχειρήσεις διεξάγονται στο βόρειο τμήμα της.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έχει κλείσει και ο διάδρομος ασφαλείας από όπου μπορούσαν να περάσουν οι άμαχοι και να φτάσουν στη νότια Γάζα. Πάντως το απόγευμα της Πέμπτης ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Μοσέ Τετρό, κάλεσε για ακόμα μια φορά τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν προς το νότιο τμήμα λέγοντας πως η χώρα του βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τη διεθνή κοινότητα για να επιτρέψει τη διέλευση μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Την ίδια στιγμή η Χαμάς δίνει στη δημοσιότητα βίντεο των οποίων η γνησιότητα δεν μπορεί να επαληθευτεί στα οποία φαίνονται μαχήτές της να βγαίνουν από υπόγεια τούνελ και να επιτίθενται κατά αρμάτων μάχης