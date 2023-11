Γιατί οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν την πλατεία «Καρπουζιού» στη Δυτική Όχθη

Την πλατεία «Καρπουζιού» στην Τζενίν της Δυτική Όχθη κατέστρεψαν σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ οι ισραηλινές δυνάμεις.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα ό,τι υπήρχει στην πλατεία έχει μεταμορφωθεί σε μια άμορφη μάζα.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο το όνομα της πλατείας για τους Παλαιστίνιους έχει έναν υψηλό συμβολισμό που έχει να κάνει με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας

Israeli occupation forces bulldoze the Watermelon Square, a famous landmark in Jenin, north of the occupied West Bank. pic.twitter.com/clij6clhq5