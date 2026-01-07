Οι πρώτες (προσεκτικές) κυβερνητικές «βολές» στην Μαρία Καρυστιανού

Δια στόματος Παύλου Μαρινάκη, οι πρώτες κυβερνητικές «βολές» - έστω και προσεκτικές - προς την Μαρία Καρυστιανού.

«Κάθε συγγενής είναι ιερός, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει ο προσωπικός ή ο συλλογικός -πολύ χειρότερα- πόνος να μετατρέπεται σε βατήρα για προσωπική πολιτική ανέλιξη. Ξέρετε, όπως υπάρχει η κυρία Καρυστιανού και θέλει στο όνομα ενός συλλογικού τραύματος να κάνει μια πολιτική κίνηση, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ως απόφαση, υπάρχουν και οι υπόλοιποι συγγενείς και υπάρχουν και άλλες μανάδες που βλέπουν και έχουν και αυτές περάσει μια τραγωδία. Δεν αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα κανενός να κάνει μια κίνηση. Αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις στο όνομα μιας τραγωδίας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, θα αξιολογηθείς για αυτό. Για να μην κρύβουμε τα λόγια μας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (Mega) για πρώτη φορά μίλησε τόσο ανοιχτά για την περίπτωση Καρυστιανού διαχωρίζοντας τη θέση της μητέρας που έχασε το παιδί της στην τραγωδία των Τεμπών από την απόφασή της να προχωρήσει σε σχηματισμό πολιτικού φορέα.

Επίσης για πρώτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για «επικίνδυνες απόψεις» που ακούγονται σχετικά με τους πολιτικούς και τους θεσμούς της χώρας.

«Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε στα κόμματα τα οποία γίνονται στο όνομα οποιουδήποτε γεγονότος, ακόμα και ενός τραγικού γεγονότος. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα έχουν πρόσωπα, πρόγραμμα. Δηλαδή για παράδειγμα, πρέπει να απαντήσεις τι θα κάνεις στην εξωτερική πολιτική, στην παιδεία, στην υγεία. Δεν πιστεύω ούτε στα μονοθεματικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει να κάνει κι οι πολίτες θα τον κρίνουν (...) Εμείς αυτή τη στιγμή δεν αντιπαρατιθέμεθα σε καμία περίπτωση προσωπικά με μια μάνα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο. Δεν αντιπαρατιθέμεθα με την κυρία Καρυστιανού ως μάνα, αντιπαρατιθέμεθα με έναν άνθρωπο που δηλώνει ευθαρσώς -και καλά κάνει εγώ θα πω δημοκρατία έχουμε- ότι θέλει να προχωρήσει πολιτικά» είπε ο κ. Μαρινάκης που η λογική λέει, ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν αποτελούν μια προσωπική του άποψη.



