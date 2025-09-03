Οι Radiohead ξεκινούν ευρωπαϊκή περιοδεία μετά από 7 χρόνια - Ποιες είναι οι 5 πόλεις που επέλεξαν

Έκπληξη για τους θαυμαστές των Radiohead αποτέλεσε η ανακοίνωση ότι το βρετανικό ροκ συγκρότημα ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια 20μερη ευρωπαϊκή περιοδεία έπεισα από επτά χρόνια επιλέγοντας 5 κομβικούς σταθμούς.

«Πέρυσι, συναντηθήκαμε για πρόβες, έτσι για την πλάκα μας», έγραψε ο ντράμερ Φίλιπ Σέλγουεϊ στο Instagram. «Μετά από μια παύση επτά ετών, νιώσαμε πραγματικά ωραία που παίξαμε ξανά τα τραγούδια και επανασυνδεθήκαμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα μας και στους πέντε. Για τώρα αυτές είναι οι ημερομηνίες αλλά ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό».

Οι «χρυσές» ημερομηνίες

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες που έχουν επιλεγεί για τις συναυλίες είναι από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Οι πόλεις στις οποίες θα εμφανιστούν είναι η Μαδρίτη (Ισπανία) από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου, στη Μπολόνια (Ιταλία) από 14 έως 18 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) από 21 έως 25 Νοεμβρίου. Τον Δεκέμβριο έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν από 1η έως 5 στην Κοπεγχάγη (Δανία) ενώ από 8 έως 12 στο Βερολίνο (Γερμανία).

Για τους φανς, οι εγγραφές για προπώληση των εισιτηρίων στην περιοδεία των Radiohead ξεκινούν την Παρασκευή.

Οι Radiohead, οι οποίοι αποτελούνται επίσης από τον τραγουδιστή και στιχουργό Τομ Γιορκ, τους κιθαρίστες Τζόνι Γκρίνγουντ και Εντ Ο'μπράιαν, και τον μπασίστα Κόλιν Γκρίνγουντ, θα εμφανιστούν τέσσερις φορές στη Μαδρίτη, τη Μπολόνια, το Λονδίνο, την Κοπεγχάγη και το Βερολίνο.

Η επιστροφή των Radiohead ανακοινώθηκε μετά την επανένωση των Oasis, του μεγαλύτερου βρετανικού ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του 1990, σε μια περιοδεία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές αυτό το καλοκαίρι.